Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала в Самару по своей полосе, вдруг что-то заставило ее водителя резко затормозить, автомобиль вынесло на встречную полосу прямо под колеса большегруза, который смог остановиться лишь метров через 20. Такой вывод можно сделать исходя из следов на асфальте, впрочем, точные обстоятельства установит следствие.
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой
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21 июля 2017, 11:14
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Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом
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21 июля 2017, 08:35
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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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17 июля 2017, 02:10
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На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха
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13 июля 2017, 02:14
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В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей
Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».
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7 июля 2017, 02:03
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Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек. Авария случилась сегодня, 6 июля, в Белорецком районе.
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6 июля 2017, 05:24
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Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев
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3 июля 2017, 06:37
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Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском
Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
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3 июля 2017, 04:12