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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

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«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
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В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

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На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

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В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».
На месте аварии скончались мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели». Шестилетняя девочка, выжившая в «легковушке», и 

7 июля 2017, 02:03
Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека

Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек. Авария случилась сегодня, 6 июля, в Белорецком районе.
На 189 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись маршрутный автобус и отечественная «десятка». По первоначальным сведениям, легковое авто направлялось со стороны Белорецка в сторону 

6 июля 2017, 05:24
Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

6 самарцев погибли, в том числе двое детей, еще столько же пострадали. Таковы последние данные о жертвах трагического ДТП в Татарстане на трассе Заинск - Альметьевск. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье рейсовый междугородний автобус, который направлялся из 

3 июля 2017, 06:37
Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
По предварительным сведениям региональной полиции, 45-летний водитель фуры выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на красный 

3 июля 2017, 04:12
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