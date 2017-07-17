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Тольяттинских детей водили на встречи организации, признанной в России экстремистской

Тольяттинских детей водили на встречи организации, признанной в России экстремистской

В Тольятти привлечен к ответственности старейшина местного подразделения «Свидетелей Иеговы». В марте текущего года распоряжением Минюста России деятельность этой религиозной организации на территории страны была приостановлена. В апреле Верховный Суд принял решение о ее ликвидации и признании экстремистской. Как установила 

17 июля 2017, 04:16
Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя 

17 июля 2017, 07:05
Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте 

17 июля 2017, 12:29
Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Самарская область продолжает оставаться в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков. В регионе 58 недостроев и больше 3 тысяч соинвесторов, оставшихся у разбитого корыта. Как решается их вопрос, и насколько охотно берутся профильные компании достраивать проблемные объекты?
 
Самарец Илья 

12 июля 2017, 06:08
В блогах: Тольятти превращают в Припять

В блогах: Тольятти превращают в Припять

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже 
12 июля 2017, 09:05
От самарцев прячут солнце

От самарцев прячут солнце

Самарский областной фонд жилья и ипотеки снова оказался втянут в скандал. Напомним, ранее областной главк полиции возбудил уголовное дело по факту незаконного получения субсидий государственным унитарным предприятием «Стройконтроль», которое в свое время возглавлял нынешний руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов. По версии 

12 июля 2017, 11:11
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко 

10 июля 2017, 05:41

"Куйбышевазот" увеличил дивиденды

Публичное акционерное общество Куйбышевазот в качестве дивидендов выплатит по итогам 2016 года по одному рублю на каждую акцию дополнительно. Такое решение принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 28 апреля. В нем приняли участие бенефициары, под контролем которых находится более 

28 апреля 2017, 05:46
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и 
13 марта 2017, 12:16
В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.

Произошедшее не представляло угрозы 
12 марта 2017, 04:42
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