В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко …