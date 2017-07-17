«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, создаваемого тольяттинцами с международным концерном Maire Tecnimont для реализации проекта. Новый завод займется выпуском гранулированного карбамида. Проектная мощность - 1500 тонн в сутки. Карбамид предназначен для использования в промышленности при изготовлении смол и клеев, а также в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения. О дате запуска завода не сообщается. Напомним, основными акционерами КуАЗа являются ООО «Куйбышевазот-плюс», ООО «Активинвест» и ООО «Куйбышевазот-инвест». По неофициальным данным, эти компании аффилированы топ-менеджерам предприятия.
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