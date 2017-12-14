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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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«К 

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«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

21 ноября 2017, 03:37
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