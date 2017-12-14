В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе. По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места ДТП опубликованы в социальной сети.
Сообщается, что в этом время на улице была метель, а на дороге гололедица. Сначала 31-летний автомобилист наехал на снежный «нанос», а потом врезался в отбойник. Его машина перевернулась. Водитель и двое его пассажиров не пострадали. Но в результате аварии из машины через окно выпали документ.
Автомобилист вышел из авто и собирал на дороге документы, когда на него наехала «Калина», под управлением 24-летнего водителя. Смерть пострадавшего наступила до приезда врачей.
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