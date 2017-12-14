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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
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В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти прямо во время урока умерла учительница начальных классов. Трагедия произошла во вторник, 12 декабря. Инцидент обсуждают в социальных сетях. По предварительной информации, во время урока 49-летней женщине стало плохо и она упала. Дети позвали других учителей, а те 

13 декабря 2017, 12:26
В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В Самаре в здании железнодорожного вокзала умер 56-летний мужчина. В ночь на 12 декабря, около двух часов, одному из посетителей, находившемуся на третьем этаже, стало плохо. Очевидцы вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, умерший был постояльцем 
12 декабря 2017, 03:48
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив. Фото с места ДТП предоставили в областной полиции. Отечественная малолитражка в результате ДТП серьезно деформирована. Авария произошла ночью в понедельник, 11 декабря, в поселке Береза. «Ока» и  Hyundai 

12 декабря 2017, 02:03
В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова

В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова

В полиции сообщили подробности гибели пешехода на улице Димитрова. Как уже писала «ТЕРРА», ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря. Mitsubishi Lancer сбил насмерть 46-летнего мужчину. По данным полицейских, авария произошла в 17:30. В пресс-службе областного главка предоставили фото с 
11 декабря 2017, 03:07
В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста

В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста

В Самаре полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. В машине пьяного водителя нашли связанного таксиста. Оказалось, что в ночь на 22 ноября мужчину связали и похитили его же пассажиры.

Автомобиль, ехавший с превышением скорости, заметили в Куйбышевском районе. После требования 

23 ноября 2017, 02:32
В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

21 ноября 2017, 03:37
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