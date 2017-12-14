В Самаре полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. В машине пьяного водителя нашли связанного таксиста. Оказалось, что в ночь на 22 ноября мужчину связали и похитили его же пассажиры.

Автомобиль, ехавший с превышением скорости, заметили в Куйбышевском районе. После требования …