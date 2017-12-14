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В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
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14 декабря 2017, 01:45
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38
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В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке
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13 декабря 2017, 12:26
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В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина
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12 декабря 2017, 03:48
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Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
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12 декабря 2017, 03:03
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В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив
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12 декабря 2017, 02:03
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В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова
В полиции сообщили подробности гибели пешехода на улице Димитрова. Как уже писала «ТЕРРА», ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря. Mitsubishi Lancer сбил насмерть 46-летнего мужчину. По данным полицейских, авария произошла в 17:30. В пресс-службе областного главка предоставили фото с …
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11 декабря 2017, 03:07
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В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста
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23 ноября 2017, 02:32
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В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan
В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным …
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21 ноября 2017, 03:37