|
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
|
14 декабря 2017, 01:45
|
В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель
|
14 декабря 2017, 11:51
|
В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
|
13 декабря 2017, 01:38
|
В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками
В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что …
|
13 декабря 2017, 01:17
|
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
|
12 декабря 2017, 03:03
|
В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж
|
12 декабря 2017, 11:29
|
Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия
В Самаре полицейские расплавили в печи более 3500 единиц оружия. Часть самарцы сдали добровольно, часть изъяли силовики. Утилизацию провели на одном из заводов. Предварительно все оружие было приведено в «негодное состояние» путем механической деформации.
«Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое …
|
28 ноября 2017, 10:41
|
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки …
|
27 ноября 2017, 04:50
|
В Самаре «Приора» перевернулась на крышу после ДТП, есть фото
|
23 ноября 2016, 11:17
|
В Тольятти перевернулся Mercedes-Benz с молодым водителем и 3 пассажирами
Появились подробности вчерашнего ДТП в Тольятти: перевернулся автомобиль «Мерседес». По данным полиции, иномаркой управлял 22-летний молодой человек, получивший права всего 1 год назад. Авария произошла на пересечении Южного и Обводного шоссе, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
|
11 ноября 2016, 02:35
|
Под Самарой водитель «ВАЗ-2112» погиб в жестком ДТП с фурой DAF
|
3 ноября 2016, 03:04
|
Молодой водитель без прав устроил смертельное ДТП в Самарской области
|
12 октября 2016, 05:04