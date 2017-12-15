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Материалы по теме:

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель

В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель

В Кинельском районе на трассе Самара – Бугуруслан утром в четверг, 14 декабря, произошла автомобильная авария. В жестком ДТП погиб водитель. По данным полицейских, около семи часов утра на 45 километре дороги столкнулись «ВАЗ-2115» и грузовик Hino. «Пятнадцатой» управлял 57-летний 
14 декабря 2017, 11:51
В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
13 декабря 2017, 01:38
В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что 

13 декабря 2017, 01:17
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж

В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж

В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж – братьев 1990 года рождения. Они, по данным силовиков, могут быть причастны, как минимум к двум похищениям автомобилей. Одно было совершено в июле 2017 года. Преступники украли с неохраняемой парковки на Южном 

12 декабря 2017, 11:29
Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

В Самаре полицейские расплавили в печи более 3500 единиц оружия. Часть самарцы сдали добровольно, часть изъяли силовики. Утилизацию провели на одном из заводов. Предварительно все оружие было приведено в «негодное состояние» путем механической деформации.

«Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое 

28 ноября 2017, 10:41
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки 

27 ноября 2017, 04:50
В Самаре «Приора» перевернулась на крышу после ДТП, есть фото

В Самаре «Приора» перевернулась на крышу после ДТП, есть фото

В ночь на 23 ноября в Советском районе Самары произошло ДТП с участием двух автомобилей, которыми управляли молодые водители. Одна машина перевернулась. Пострадали два человека, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Около полуночи на перекрестке улиц Гагарина 
23 ноября 2016, 11:17
В Тольятти перевернулся Mercedes-Benz с молодым водителем и 3 пассажирами

В Тольятти перевернулся Mercedes-Benz с молодым водителем и 3 пассажирами

Появились подробности вчерашнего ДТП в Тольятти: перевернулся автомобиль «Мерседес». По данным полиции, иномаркой управлял 22-летний молодой человек, получивший права всего 1 год назад. Авария произошла на пересечении Южного и Обводного шоссе, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
11 ноября 2016, 02:35
Под Самарой водитель «ВАЗ-2112» погиб в жестком ДТП с фурой DAF

Под Самарой водитель «ВАЗ-2112» погиб в жестком ДТП с фурой DAF

В полиции сообщили о гибели в автомобильной аварии 22-летнего мужчины. На дороге, ведущей из Самары в Волгоград, вазовскую легковушку разорвало в результате столкновения с большегрузом. Жесткое ДТП произошло в среду 2 ноября в 7 часов 30 минут, сообщили в ГУ 
3 ноября 2016, 03:04
Молодой водитель без прав устроил смертельное ДТП в Самарской области

Молодой водитель без прав устроил смертельное ДТП в Самарской области

В Елховском районе Самарской области молодой водитель без прав устроил ДТП, в котором погиб человек. Столкнулись «Нива» и Lexus LX470. Авария случилась 11 октября в 22 часа, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, «Нивой» управлял 20-летний 

12 октября 2016, 05:04
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