Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.

Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия. …