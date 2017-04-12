В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. Какой у них мотив - остается загадкой. В комментариях читатели выложили фото еще одной разбитой машины. По всей видимости, в Автограде действует некая банда автовандалов. Зимой этого года серия подобных преступлений прокатилась и по Самаре.
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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»
Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная …
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12 апреля 2017, 06:09
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В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя
Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо …
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12 апреля 2017, 05:53
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Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор
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11 апреля 2017, 06:41
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В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента
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11 апреля 2017, 05:51
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Главой Тольятти стал Сергей Анташев
Во вторник, 11 апреля, в Тольятти назначен сити-менеджер. Всенародно избранный мэр второго по значимости города губернии Сергей Андреев официально оставил пост. Напомним, его полномочия истекли ровно месяц назад. Нового градоначальника следовало назначить Думе Автограда по результатам работы конкурсной комиссии. Одну …
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11 апреля 2017, 05:40
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В Тольятти оцепили два жилых дома
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11 апреля 2017, 01:55
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Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки
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11 апреля 2017, 04:09
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Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
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10 апреля 2017, 03:28
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АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями
Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. …
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7 апреля 2017, 03:11
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Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото
Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».
Как уже сообщала ТЕРРА, 16 …
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24 ноября 2016, 10:32
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В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа
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25 июля 2016, 10:21
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На Управленческом украли деревья из композиции «рояль»
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про вандализм и свинство в Управленческом. "Сегодня ночью какие-то дельцы надругались над "роялем в кустах", уже успевшим стать одним из символов поселка. Из зеленой композиции украли девять саженцев туи. Деревья были высажены в мае, практически …
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22 июля 2016, 09:22
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В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил
Погост занимает территорию в 70 га и является крупнейшим в северной столице. Хоронить людей там начали ещё при Петре Первом.
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27 июня 2016, 12:09