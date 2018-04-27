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Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
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27 апреля 2018, 11:03
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«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань
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27 апреля 2018, 09:11
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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
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26 апреля 2018, 06:18
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Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»
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26 апреля 2018, 06:01
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Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области
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23 апреля 2018, 02:43
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Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.
При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны …
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23 апреля 2018, 12:50
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В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг
Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.
По словам заявительницы, ее «ласточку» …
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20 апреля 2018, 04:27
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Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области
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18 апреля 2018, 01:34
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В самарском ритуальном магазине торговали смертью
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13 апреля 2018, 02:50
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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05
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У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти
На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время …
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11 апреля 2018, 11:40