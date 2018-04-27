|
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
|
27 апреля 2018, 12:58
|
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
|
27 апреля 2018, 11:56
|
«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань
|
27 апреля 2018, 09:11
|
13-летний мальчик пострадал в ДТП с 6 машинами в Тольятти
|
26 апреля 2018, 10:44
|
Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
|
26 апреля 2018, 06:18
|
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»
|
26 апреля 2018, 06:01
|
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти
|
26 апреля 2018, 01:24
|
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью
|
25 апреля 2018, 11:37
|
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок
|
25 апреля 2018, 11:35
|
Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире
|
4 апреля 2018, 12:53
|
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
|
2 апреля 2018, 05:34
|
14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре
|
28 марта 2018, 03:09