Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание» В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. …