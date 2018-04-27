Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену» В Самаре за билетами на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» выстроились очереди. Билеты продают в кассах стадиона «Металлург» и в … В Самаре за билетами на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» выстроились очереди. Билеты продают в кассах стадиона «Металлург» и в