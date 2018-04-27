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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы
Блогер Татьяна Ан поведала, что с 20 по 22 апреля делегация Самарской области принимала участие в Ассамблее некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. "Мероприятие, которое организуется при поддержке Фонда президентских грантов, каждый год проходит в Нижнем Новгороде. В состав самарской …
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26 апреля 2018, 08:00
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Росток сталинградского тополя посадили в Самаре
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке …
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26 апреля 2018, 07:00
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В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»
В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" …
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25 апреля 2018, 08:01
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Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»
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23 апреля 2018, 03:04
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки
В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.
«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! …
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20 апреля 2018, 12:53
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Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары
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13 апреля 2018, 11:30
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Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске
Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что …
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6 марта 2018, 08:01
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В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»
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19 января 2018, 07:01
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В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях
Блогер Наталья Козловская рассказала про уборку мусора в Сокских штольнях. В выходные активисты из клуба "ВелоТольятти" во 2-й раз навели чистоту в историческом и природном памятнике - рукотворных штольнях под горой Тип-Тяв.
"К сожалению, штольни пользуются повышенным интересом у …
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5 декабря 2017, 11:32