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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
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27 апреля 2018, 08:00
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Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары
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13 апреля 2018, 11:30
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Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске
Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что …
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6 марта 2018, 08:01
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В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»
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19 января 2018, 07:01
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Бобры в Канаде построили плотину, которую видно из космоса
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16 мая 2017, 05:04