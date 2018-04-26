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В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы
Блогер Татьяна Ан поведала, что с 20 по 22 апреля делегация Самарской области принимала участие в Ассамблее некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. "Мероприятие, которое организуется при поддержке Фонда президентских грантов, каждый год проходит в Нижнем Новгороде. В состав самарской …
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26 апреля 2018, 08:00
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В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»
В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" …
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25 апреля 2018, 08:01
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В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»
Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном трамвайном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня …
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25 апреля 2018, 07:00
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В блогах: Велосезон открыт!
Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, …
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24 апреля 2018, 05:36
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»
Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели …
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5 декабря 2017, 12:01
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Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья
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24 ноября 2017, 10:03
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В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев
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24 октября 2017, 03:24