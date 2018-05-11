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Росток сталинградского тополя посадили в Самаре
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке …
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26 апреля 2018, 07:00
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»
Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели …
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5 декабря 2017, 12:01
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Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья
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24 ноября 2017, 10:03
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В Тольятти открылся новый завод по производству комплектующих для автомобильных аккумуляторов
Производство запустил люксембургский концерн Accumalux Group. Представителей компании и полномочного посла герцогства в России Пьера Ферринга в своей резиденции принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Представители Accumalux Group рассказали главе региона о преимуществах их продукции. Показателем её качества является …
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9 апреля 2015, 05:36
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Люксембург и Кипр могут попасть в черный список офшоров Минфина
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28 ноября 2013, 12:56