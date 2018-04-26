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Росток сталинградского тополя посадили в Самаре
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке …
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26 апреля 2018, 07:00
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В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»
В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" …
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25 апреля 2018, 08:01
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В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»
Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном трамвайном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня …
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25 апреля 2018, 07:00
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В блогах: Велосезон открыт!
Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, …
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24 апреля 2018, 05:36