8
57
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          8888888b.   888       888  888b     d888  88888888888   .d8888b.    .d88888b.  
          888  "Y88b  888   o   888  8888b   d8888      888      d88P  Y88b  d88P" "Y88b 
          888    888  888  d8b  888  88888b.d88888      888      888    888  888     888 
 888d888  888    888  888 d888b 888  888Y88888P888      888      Y88b. d888  888     888 
 888P"    888    888  888d88888b888  888 Y888P 888      888       "Y888P888  888     888 
 888      888    888  88888P Y88888  888  Y8P  888      888             888  888 Y8b 888 
 888      888  .d88P  8888P   Y8888  888   "   888      888      Y88b  d88P  Y88b.Y8b88P 
 888      8888888P"   888P     Y888  888       888      888       "Y8888P"    "Y888888"  
                                                                                    Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке 
26 апреля 2018, 07:00
В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" 
25 апреля 2018, 08:01
В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»

В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»

Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном трамвайном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня 
25 апреля 2018, 07:00
В блогах: Велосезон открыт!

В блогах: Велосезон открыт!

Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, 
24 апреля 2018, 05:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх