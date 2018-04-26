В блогах: Велосезон открыт! … Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду,