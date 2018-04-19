С 1 июня пост президента АвтоВАЗа займет новый человек. Николя Мора в этой должности сменит Ив Каракатзанис. Он был утвержден основным акционером автогиганта Alliance Rostec Auto BV.

Господин Мор продолжит работать в системе АвтоВАЗа. На посту заместителя председателя совета директоров он …