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Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%
Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние …
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18 апреля 2018, 05:44
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа
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16 апреля 2018, 01:45
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В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары
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13 апреля 2018, 09:10
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Volvo представила свой первый электрогрузовик
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12 апреля 2018, 05:30
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GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти
В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок …
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12 апреля 2018, 09:02
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АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги
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12 апреля 2018, 04:04
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В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada
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11 апреля 2018, 08:02
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В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101
В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
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21 марта 2017, 09:16
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В Самаре при столкновении «Газели» и «копейки» погиб человек
Вечером 23 марта в Самаре на Красноглинском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Неподалеку от хладокомбината столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «ВАЗ-2101». По данным областной полиции, 47-летний водитель «копейки», двигаясь со стороны поселка Красная Глинка в направлении …
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24 марта 2014, 09:16
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Звезда Top Gear мечтает о вазовской «копейке»
В Тольятти побывала съемочная группа знаменитой британской телевизионной программы Top Gear, посвященной автомобилям. В течение дня журналисты во главе с «Капитаном Улиткой» Джеймсом Мэем посетили многие производства АвтоВАЗа. Кстати, свое прозвище соведущий программы получил из-за осторожного стиля вождения. Что, впрочем, …
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18 июля 2013, 12:20