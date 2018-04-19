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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние 
18 апреля 2018, 05:44
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

С 1 июня пост президента АвтоВАЗа займет новый человек. Николя Мора в этой должности сменит Ив Каракатзанис. Он был утвержден основным акционером автогиганта Alliance Rostec Auto BV.

Господин Мор продолжит работать в системе АвтоВАЗа. На посту заместителя председателя совета директоров он 

16 апреля 2018, 01:45
В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары

В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары

Необычный участок дороги появился в Швеции. Он позволяет электрокарам подзаряжать аккумуляторы прямо на ходу. Для этого прямо в асфальте был уложен контактный рельс, по которому идет ток. Правда для того, чтобы воспользоваться такой зарядкой, машина должна быть оборудована токоприемником.
13 апреля 2018, 09:10
Volvo представила свой первый электрогрузовик

Volvo представила свой первый электрогрузовик

Шведская компания Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo Fl Electric. Благодаря малошумной и экологичной силовой установке эта машина идеально подходит для работы в темное время суток, в закрытых терминалах, а также в природоохранных зонах.

Под капотом "зелёной" фуры 
12 апреля 2018, 05:30
GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок 

12 апреля 2018, 09:02
АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

«Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд рублей в октябре 2018 года, говорится в сообщении российского госконцерна. В результате сделки тольяттинскому автогиганту спишут долги на указанную сумму, а взамен Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и 

12 апреля 2018, 04:04
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
Автор дизайн-концепции совместил в «копейке»-2017 

21 марта 2017, 09:16
В Самаре при столкновении «Газели» и «копейки» погиб человек

В Самаре при столкновении «Газели» и «копейки» погиб человек

Вечером 23 марта в Самаре на Красноглинском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Неподалеку от хладокомбината столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «ВАЗ-2101». По данным областной полиции, 47-летний водитель «копейки», двигаясь со стороны поселка Красная Глинка в направлении 

24 марта 2014, 09:16
Звезда Top Gear мечтает о вазовской «копейке»

Звезда Top Gear мечтает о вазовской «копейке»

В Тольятти побывала съемочная группа знаменитой британской телевизионной программы Top Gear, посвященной автомобилям. В течение дня журналисты во главе с «Капитаном Улиткой» Джеймсом Мэем посетили многие производства АвтоВАЗа. Кстати, свое прозвище соведущий программы получил из-за осторожного стиля вождения. Что, впрочем, 

18 июля 2013, 12:20
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