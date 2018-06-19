В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, подтвердили в пресс-центре компании. Напомним, 29 августа АвтоВАЗ примет участие Международном московском автосалоне, где будет представлено не менее 15 инновационных разработок завода.
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Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти
18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его …
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18 июня 2018, 12:33
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Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры
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15 июня 2018, 05:26
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Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре
В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.
Стоит отметить, что эта стоянка стала …
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14 июня 2018, 02:35
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АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках …
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14 июня 2018, 01:34
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АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»
АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.
Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти
Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия …
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13 июня 2018, 07:00
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Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти
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13 июня 2018, 03:48
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Николая Мор передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису
В пятницу, 1 июня, Николя Мор официально передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису. Французский топ-менеджер продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия, а также в качестве зампредседателя Совета директоров тольяттинского автозавода. Кандидатура Каракатзаниса на должность …
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1 июня 2018, 12:01
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Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
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17 мая 2018, 04:57
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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
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26 апреля 2018, 03:25