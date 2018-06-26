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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре
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26 июня 2018, 12:04
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В блогах: «Кому помешала парковка?»
Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова …
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26 июня 2018, 10:00
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В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. …
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26 июня 2018, 09:44
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Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей
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26 июня 2018, 07:55
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370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»
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25 июня 2018, 03:21
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару
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25 июня 2018, 09:38
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В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»
Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего …
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23 июня 2018, 12:57
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В блогах: «Кто доживет до пенсии?»
Блогер Антон Рубин в "ЖЖ"-сообществе samara_ru рефлексирует по поводу пенсионной реформы: «64 целых 34 сотых. Это в годах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Самарской области. Это значит, что среднестатистический мужик не доживет до пенсии никогда. Никогда не отдохнет, не …
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23 июня 2018, 07:43
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Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
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22 июня 2018, 03:46