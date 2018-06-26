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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

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Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» 

25 июня 2018, 09:38
В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

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В блогах: «Кто доживет до пенсии?»

В блогах: «Кто доживет до пенсии?»

Блогер Антон Рубин в "ЖЖ"-сообществе samara_ru рефлексирует по поводу пенсионной реформы: «64 целых 34 сотых. Это в годах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Самарской области. Это значит, что среднестатистический мужик не доживет до пенсии никогда. Никогда не отдохнет, не 
23 июня 2018, 07:43
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
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