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Американские военные придумали треугольное колесо

Американские военные придумали треугольное колесо

Управление перспективных вооружений Министерства обороны США изобрело новое колесо. По сути своей оно является трансформером. Его конструкция позволяет ему принимать как классическую круглую форму, так и треугольную. Во втором варианте колесо представляет собой гусеничный движитель. По замыслу разработчиков, техника на 
25 июня 2018, 10:07
Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне 
25 июня 2018, 07:03
Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Российские гостиницы накануне ЧМ-2018 по футболу были оштрафованы на 10 миллионов рублей за завышение цен на номера. Эти данные опубликовал Роспотребнадзор. Всего было проведено 1850 внеплановых проверок и выявлено 832 таких случая. В результате было возбуждено более 2.5 тысяч дел 

23 июня 2018, 07:03
Что происходит с ценами на бензин

Что происходит с ценами на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце 

22 июня 2018, 12:38
УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»

УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»

В следующем году Ульяновский автозавод может выпустить на рынок новую версию модели Patriot. Внедорожник планируется оснастить 150-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.

2,7-литровой силовой установкой ZMZ Pro сейчас комплектуется коммерческая модель UAZ Profi. Также обновлённый внедорожник получит передний мост от UAZ 

19 июня 2018, 09:24
Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области, как и еще порядка 50 миллионов водителей в России, в ближайшие месяцы ждет новое испытание. Центробанк решился на кардинальные перемены в системе ОСАГО. По статистике, более 80% всех жалоб на страховщиков приходится именно на институт 

19 июня 2018, 04:10
Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и 

19 июня 2018, 11:07
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
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