Очередной скачок цен на новые автомобили. Сразу 23 производителя анонсировали увеличение стоимости в дилерских центрах. Если в премиум-сегменте рост ценника составит несколько сотен тысяч рублей, то экономвариант подорожает на 15-30 тысяч.
Уже во второй половине лета цены на новые автомобили у дилеров вырастут, по оценкам экспертов, на 5-12 процентов. Основная причина - ослабление рубля.
«Многие автомобили собираются у нас в России, но из комплектующих, которые производятся за рубежом. Соответственно, платим мы за них в валюте, и повышение курсов доллара и евро ведет к тому, что в рублях цены на машины повышаются. Разбег - пока где-то 5% примерно. Это по сравнению с майскими ценами», - сообщила директор дилерского центра "Автомир Форд Сузуки" в Самаре Майя Мишина.
Между тем с начала года в Самарской области эксперты фиксируют резкий скачок числа выдаваемых автокредитов. С января к началу лета банки одобрили таких займов на 6 с лишним миллиардов рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя 2017-го года. Люди покупают авто, несмотря на прекращение господдержки и льготных займов. Все это в первые четыре месяца позволило приобрести жителям Самарской области порядка 10 тысяч новых машин.
«Поведение потребителя характеризуется в определенной степени паническими настроениями: когда люди видят нестабильность на валютном рынке, они не склонны больше сберегать и накапливать, а склонны больше потреблять, в расчете на то, что нужно зафиксировать свои позиции. Поэтому мы видим, что в мае месяце спрос на новые авто превысил на 18% аналогичные показатели прошлого года», - рассказал к.эк.н, руководитель ГК «Технология управления» Алексей Ульянин.
Аналитики полагают, что сегодняшняя ситуация аналогична концу 2014 года, когда спрос на авто вырос вдвое. А уже через полгода наблюдалось падение продаж. Тем не менее, эксперты делают прогноз по росту цен на новые машины в среднем примерно на уровне 18% к концу этого года.
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