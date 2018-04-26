8
57
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, 

20 марта 2018, 06:28
Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель 

19 марта 2018, 06:07
Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.

«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33

"Единая Россия" набрала в Самарской области 55 процентов

Результат 55 процентов для "Единой России" в губернии станет лучшим для нашего региона среди агломераций городов-миллионников.
 
Об этом заявил губернатор Самарской области на своем брифинге. Результат лучший за всю историю. Явка на 15 процентов выше, чем в среднем по стране. По 
19 сентября 2016, 07:29
На 18:00 явка по Самарской области - 44,85%

На 18:00 явка по Самарской области - 44,85%

Явка избирателей на 18:00 в Самарской области составила 44,85%, сообщает региональный избирком. Явка по Самаре на этот час - 33,21%. Цифра по Тольятти - 39,64%.
18 сентября 2016, 09:22
Новые подробности перестрелки около избирательного участка в Тольятти

Новые подробности перестрелки около избирательного участка в Тольятти

Напомним, в Тольятти день голосования омрачился перестрелкой около избирательного участка, расположенного в 51 школе. Ситуацию прокомментировал член федеральной рабочей мониторинговой группы Яна Лантратова, которая побывала на месте происшествия, инцидент произошел примерно в 70 метрах от ограждения учреждения. Мужчина набросился с 

18 сентября 2016, 05:30
Голосование в школе № 42 Железнодорожного района

Голосование в школе № 42 Железнодорожного района

Школа № 42 в Железнодорожном районе - один из самых оживленных избирательных участков города. Чтобы проголосовать, местные жители выстраиваются в очереди.
Свои заполненные бюллетени избиратели опускают в электронные урны, которые сразу же автоматически учитывают отданные голоса. Таких КОИБов на этом 

18 сентября 2016, 04:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх