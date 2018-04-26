"Единая Россия" набрала в Самарской области 55 процентов Результат 55 процентов для "Единой России" в губернии станет лучшим для нашего региона среди агломераций городов-миллионников. … Об этом заявил губернатор Самарской области на своем брифинге. Результат лучший за всю историю. Явка на 15 процентов выше, чем в среднем по стране. По