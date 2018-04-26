В Самарскую губернскую думу обратились представители облизбиркома с предложением внести поправки к нескольким законам. В частности, предлагается отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов президента РФ голосование по месту нахождения. Для этого потребуется внести изменения в региональный закон «О выборах губернатора Самарской области» и включить соответствующую норму в закон «О референдуме Самарской области». Предлагается рассмотреть возможность назначения наблюдателей от региональной Общественной палаты. Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября 2018 года.
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