Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.

На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор …