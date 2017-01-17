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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Движение будет ограничено 

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В социальных сетях появилось видео «Самара. Электричество кончилось»: группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. «Было дело, сразу пробка образовалась в обе стороны», - прокомментировал один из пользователей. Другой юзер поинтересовался, почему не все пассажиры покинули салон троллейбуса, когда другие люди 

15 ноября 2016, 12:00
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12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.

На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор 

11 ноября 2016, 08:54
У Самары отбирают транспорт

У Самары отбирают транспорт

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По Сызрани ездил автобус без колес, есть видео

По Сызрани ездил автобус без колес, есть видео

Необычное видео появилось накануне в Сети. На нем зафиксирован момент, как экипаж ДПС остановил рейсовый автобус, двигавшийся по дороге … без колес, а точнее без задней колесной пары. Инцидент, предположительно, произошел на улице Фрунзе в Сызрани, передает портал «КТВ Луч».
2 ноября 2016, 10:45
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В Самаре столкнувшиеся автобусы перекрыли Московское шоссе

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Авария 
29 сентября 2016, 04:53
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