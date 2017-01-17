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В блогах: бумажная техника из Тольятти
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли …
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17 января 2017, 10:01
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В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре
Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, …
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17 января 2017, 09:55
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В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям
Блогер Владислав Харчев показал, насколько Самара отстает в вопросах интернета от Москвы. "Так, в Самаре обо всех проблемах принято сообщать властям через "Мобильную приемную". В октябре вышла ее "реинкарнация", которую на данный момент установили не более 100 человек, судя …
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16 января 2017, 09:43
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В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)
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14 января 2017, 03:45
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В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской
Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, …
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13 января 2017, 11:28
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В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного
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11 января 2017, 06:34
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В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона
Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января …
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10 января 2017, 10:04
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В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы
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17 декабря 2016, 12:39
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В центре Самары движение транспорта ограничат до 14 декабря
Со вторника, 29 ноября, в центре Самары ограничат движение транспорта по нечетной стороне улицы Красноармейской. Речь идет о небольшом участке от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе. Это связано с реконструкцией одного из объектов капитального строительства, сообщили в мэрии.
Движение будет ограничено …
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28 ноября 2016, 05:49
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Самарцы толкали обесточенный троллейбус, есть видео
В социальных сетях появилось видео «Самара. Электричество кончилось»: группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. «Было дело, сразу пробка образовалась в обе стороны», - прокомментировал один из пользователей. Другой юзер поинтересовался, почему не все пассажиры покинули салон троллейбуса, когда другие люди …
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15 ноября 2016, 12:00
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12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов
Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.
На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор …
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11 ноября 2016, 08:54
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У Самары отбирают транспорт
Самара может лишиться почти всех новых автобусов, троллейбусов и трамваев из-за конфликта поставщика транспорта - «Межрегиональной лизинговой компании» - с мэрией города. Согласно материалам с сайта областного арбитражного суда, фирма планирует вернуть себе 43 автобуса и по 20 низкопольных троллейбусов …
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8 ноября 2016, 05:29
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По Сызрани ездил автобус без колес, есть видео
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2 ноября 2016, 10:45
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В Самаре столкнувшиеся автобусы перекрыли Московское шоссе
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29 сентября 2016, 04:53