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В блогах: кондукторская мафия бессмертна!
Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, …
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1 февраля 2017, 05:15
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В блогах: самарские встречи существуют
Блогер s7000 утверждает, "что неформальная жизнь в Самаре если и не кипит, то существует". "Люди самовыражаются - кто от желания поделиться своими достижениями, кто из тщеславия, кто и сбыт "взбодрить". Сегодня зовут хастл учиться танцевать, джаз играть, дни Индии …
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1 февраля 2017, 05:11
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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В блогах: об объединении университетов в Самаре
Декан психологического факультета СамГУ Константин Лисецкий с иронией пишет в "Фейсбуке" об объединении двух самарских университетов - "госа" и "аэрокоса". "После объединения количество бумажной отчетности возросло в десятки раз, - утверждает автор. - Все подписи только синими чернилами! Я …
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1 февраля 2017, 09:15
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В блогах: лед на Ракитовском шоссе
Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему …
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1 февраля 2017, 09:02
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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны
В Тольятти в следственном изоляторе №4 обнаружили в посылке семь мобильных телефонов. Они были спрятаны внутри упаковок с готовыми обедами. В исправительное учреждение, вопреки установленным правилам, их попыталась передать возлюбленная одного из подследственных. Материалы о находке направлены в суд. Теперь …
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24 января 2017, 02:46
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Девушка из Тольятти сняла на видео привидение
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24 января 2017, 07:47
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В блогах: фотоистория тольяттинского спидвея
Блогер Александр Усталов выложил фотографии разных лет тольяттинского стадиона "Строитель", где проходят гонки по спидвею. "Теперь это Спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова – уникальное сооружение не только в Самарской области, но и во всей Европе. Построенная в начале 60-х …
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23 января 2017, 11:30