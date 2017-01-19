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В блогах: Самара попадает в гиперпетлю?
Блогер Игорь Ермоленко поведал, что Самара попала в проект всемирной сети вакуумного поезда Hyperloop. "Амбициозную фантастическую идею предложил известный американский капиталист Илон Маск. Hyperloop представляет собой трубу, по которой люди и грузы перемещаются в вагонах-капсулах со скоростью до 1200 …
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19 января 2017, 06:34
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова
Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера …
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18 января 2017, 05:10
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В блогах: дворники используют детский труд
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой …
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18 января 2017, 09:49
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Арестованный за взятку начальник изолятора повесился в СИЗО
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15 мая 2015, 07:32
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В Самарской области в изоляторе заключенный покончил с собой
Сегодня, 14 июля, утром в изоляторе временного содержания найдено тело мужчины 1988 года рождения, сообщает областное ГУ МВД. По предварительной версии оперативников, подозреваемый совершил самоубийство.
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14 июля 2014, 01:04