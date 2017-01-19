В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова … Блогер Игорь Кондратьев выяснял , как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера