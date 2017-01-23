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В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации
В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.
По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний …
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23 января 2017, 01:26
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В блогах: фотоистория тольяттинского спидвея
Блогер Александр Усталов выложил фотографии разных лет тольяттинского стадиона "Строитель", где проходят гонки по спидвею. "Теперь это Спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова – уникальное сооружение не только в Самарской области, но и во всей Европе. Построенная в начале 60-х …
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23 января 2017, 11:30
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В блогах: в Самаре на Ташкентской появилась горная гряда
Блогер samara_2070 поведал, что на улице Ташкентской появилась горная гряда из 10 вершин. "Можно было бы назвать её банально - Ташкентская. С этих гор можно кататься бесплатно. Конечно, в сторону проезжей части и трамвайной линии опасно, но если вдоль …
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23 января 2017, 11:25
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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В блогах: в самарском изоляторе временного содержания творится неладное
Блогер Андрей Соколов рассказал, что в самарском изоляторе временного содержания на улице Куйбышева творится неладное. "Уже которую неделю подряд здесь можно наблюдать вызывающую картину: на встречу с адвокатами и следователями заключенных приводят в наручниках, а снимают только по письменному …
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19 января 2017, 06:37
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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Светофоры Самарской области отремонтируют за 10,5 млн рублей
В Самарской области светофоры за 10,5 млн рублей отремонтирует компания "Самарадортранссигнал". Итоги конкурса по определению подрядчика на выполнение работ подвело государственное областное казенное предприятие "АСАДО". Согласно техзаданию, фирме предстоит в течение 2017 года заняться ремонтом и содержанием реверсивных и стандартных …
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17 января 2017, 12:15
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В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей
Самарское областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования объявило тендер на поставку 700 тонн технической соли «Галит» за 107 млн рублей. Данный минеральный концентрат предназначен для посыпки проезжей части в зимних условиях. По данным реестра госзакупок, уже несколько лет …
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16 января 2017, 12:59
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В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской
Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, …
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13 января 2017, 11:28
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В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных
В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.
К оплачиваемому труду будут …
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10 января 2017, 11:48
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В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей
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23 декабря 2016, 04:58
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В Тольятти мошенник продал арендованный автомобиль Lada Priora
Полицейские Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По версии силовиков, он взял в аренду автомобиль Lada Priora и продал его. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».
Машина принадлежала 35-летнему мужчине. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый взял в аренду легковушку …
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14 декабря 2016, 04:18