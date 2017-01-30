Российский кроссовер Lada Xray в новой комплектации поступит в продажу в конце 2016 года. Производство обновленной модели стартует уже в сентябре. Об этом сообщил представитель АвтоВАЗа Олег Груненков.

Если говорить о технических характеристиках, то недавно появились сведения о 122-сильном 1,8-литровом двигателе и МКПП, …