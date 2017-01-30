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В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги
Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину …
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23 января 2017, 05:55
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки
Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда …
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13 января 2017, 09:57
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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки
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9 января 2017, 09:26
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В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло
На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.
Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов …
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30 декабря 2016, 01:05
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В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?
"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом …
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30 декабря 2016, 09:44
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В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей
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23 декабря 2016, 04:58
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В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY
9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить …
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9 декабря 2016, 01:29
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АвтоВАЗ обновил кроссовер Lada XRay
Автомобиль Lada XRay получил новую функцию, которая улучшает внедорожные характеристики кроссовера, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа. Машину дополнили возможностью отключения противобуксовочной системы и ESC. Новая функция активируется автоматически, когда авто разгоняется до 50 километров в час. Выключить систему можно нажатием кнопки.
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4 октября 2016, 11:48
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В Тольятти водители разбили новые автомобили Lada XRay и Vesta
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15 сентября 2016, 07:15
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Продажи новой версии LADA XRay начнутся в конце 2016 года
Российский кроссовер Lada Xray в новой комплектации поступит в продажу в конце 2016 года. Производство обновленной модели стартует уже в сентябре. Об этом сообщил представитель АвтоВАЗа Олег Груненков.
Если говорить о технических характеристиках, то недавно появились сведения о 122-сильном 1,8-литровом двигателе и МКПП, …
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5 сентября 2016, 10:44