3
30
32
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
   888888      d8888             888       888b    888                    
     "88b     d8P888             888       8888b   888                    
      888    d8P 888             888       88888b  888                    
      888   d8P  888   888  888  88888b.   888Y88b 888  888d888  .d8888b  
      888  d88   888   888  888  888 "88b  888 Y88b888  888P"    88K      
      888  8888888888  888  888  888  888  888  Y88888  888      "Y8888b. 
      88P        888   Y88b 888  888 d88P  888   Y8888  888           X88 
      888        888    "Y88888  88888P"   888    Y888  888       88888P' 
    .d88P                   888                                           
  .d88P"               Y8b d88P                                           
 888P"                  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину 
23 января 2017, 05:55
В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Интернете на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось необычное предложение – автомобиль «Нива» («ВАЗ-2121») 1980 года выпуска. Владелец готов его продать за 5 миллионов рублей.

«Пробег 200 километров, новые (не реставрированный), ранний выпуск, данный автомобиль в 
19 января 2017, 06:56
В блогах: коммунальщики изуродовали машину

В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут 
18 января 2017, 05:14
Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

С крыши пятиэтажного дома на улице Дзержинского упал 36-летний рабочий, чистивший крышу. Инцидент произошел в субботу, 7 января 2017 года, около пяти часов вечера.

Чистить крышу рабочий отправился после сильного снегопада. Однако он не удержался и упал вниз.
9 января 2017, 09:26
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.

Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

30 декабря 2016, 01:05
В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом 
30 декабря 2016, 09:44
В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей

В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей

Самарская область заняла 24-е место в рейтинге российских регионов по сроку накопления денег ну покупку автомобиля. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат». В среднем машина в Самарской губернии стоит 1 млн 50 тысяч рублей, зарплата - 28 тысяч. Копить на новое 

23 декабря 2016, 04:58
В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить 

9 декабря 2016, 01:29
АвтоВАЗ обновил кроссовер Lada XRay

АвтоВАЗ обновил кроссовер Lada XRay

Автомобиль Lada XRay получил новую функцию, которая улучшает внедорожные характеристики кроссовера, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа. Машину дополнили возможностью отключения противобуксовочной системы и ESC. Новая функция активируется автоматически, когда авто разгоняется до 50 километров в час. Выключить систему можно нажатием кнопки.
4 октября 2016, 11:48
В Тольятти водители разбили новые автомобили Lada XRay и Vesta

В Тольятти водители разбили новые автомобили Lada XRay и Vesta

В течение суток в Тольятти произошло два ДТП с участием новых моделей АвтоВАЗа. Водители разбили автомобили Lada XRay и Lada Vesta.

Первая авария случилась во вторник, 13 сентября. На Московском проспекте напротив «9 вставки» столкнулись Lada XRay и Largus. 
15 сентября 2016, 07:15
Продажи новой версии LADA XRay начнутся в конце 2016 года

Продажи новой версии LADA XRay начнутся в конце 2016 года

Российский кроссовер Lada Xray в новой комплектации поступит в продажу в конце 2016 года. Производство обновленной модели стартует уже в сентябре. Об этом сообщил представитель АвтоВАЗа Олег Груненков.

Если говорить о технических характеристиках, то недавно появились сведения о 122-сильном 1,8-литровом двигателе и МКПП, 

5 сентября 2016, 10:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна