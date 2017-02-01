В блогах: фото самарских «призраков» … Блогер inst_ru пишет про самарские остановки-призраки. "Первый призрак - остановка на Луначарского. Стоит она там никому не нужная, в ожидании неизвестно чего, ведь движение тут если и откроют, то уже не при нашей жизни. Второй призрак - на начальной