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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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В блогах: об объединении университетов в Самаре

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На насосно-фильтровальной станции № 2 проведен обряд освящения.
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На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

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«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

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Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

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На аналогичные снимки еще в прошлом году 

16 декабря 2016, 03:01
Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

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16 декабря 2016, 11:53
В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе

В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе

В среду, 9 ноября, в Кировском районе Самары на Ракитовском шоссе произошло массовое ДТП. В 8 часов 40 минут на участке между Олимпийский и Магистральной столкнулись три автомобиля, один из них врезался в дерево. По предварительной версии, 27-летний мужчина на 
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В Самаре столкнулись две иномарки: женщина сломала позвоночник и ребра

Жительница Самары просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которой серьезные травмы получила ее мать. Авария произошла вчера, 30 сентября, около 19:00 на Ракитовском шоссе, в районе его пересечения с Карла Маркса, передает 63.ru

По предварительным данным сотрудников полиции, 41-летняя 
1 октября 2016, 06:49
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В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у "ракиты"

Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео, снятое прямо в новом тоннеле, который построили на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Съемку оператор провел  с помощью беспилотного летательного аппарата – коптера. В комментарии к видео указано, что ролик был снят в субботу, 
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Вчера, 13 августа, поздно вечером на 16-километре Московского шоссе автомобиль "Шкода" улетела в кювет, сообщают в группе "ДТП 163" соцсети «ВКонтакте». Как утверждает очевидец происшествия, причиной аварии стала халатность дорожных служб. Иномарка ехала по Московскому шоссе от "Ракиты" в 
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Исследователи говорят: арктический покров вполне способен уменьшиться до уровня 2012 года, который признан рекордно низким. Это связано с тем обстоятельством, что летом 2015-го лед был весьма тонким, а в течение зимнего периода появилось сравнительно небольшое количество нового льда.
Спрогнозировать летнюю 

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Все 100 рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины доставлены на берег

Все 100 рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины доставлены на берег

Спасатели Ивановской области провели операцию по спасению ста рыбаков, оказавшихся на льдине отрезанными от берега. Как сообщается, трещина прошла в сотне метров от суши. Работы по эвакуации проводили 2 спасательных судна. Рыбаков, которые оказались на льдине, высадили на берег. Туда 

15 апреля 2016, 03:45
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