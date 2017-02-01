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В блогах: об объединении университетов в Самаре
Декан психологического факультета СамГУ Константин Лисецкий с иронией пишет в "Фейсбуке" об объединении двух самарских университетов - "госа" и "аэрокоса". "После объединения количество бумажной отчетности возросло в десятки раз, - утверждает автор. - Все подписи только синими чернилами! Я …
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1 февраля 2017, 09:15
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В блогах: фото самарских «призраков»
Блогер inst_ru пишет про самарские остановки-призраки. "Первый призрак - остановка на Луначарского. Стоит она там никому не нужная, в ожидании неизвестно чего, ведь движение тут если и откроют, то уже не при нашей жизни. Второй призрак - на начальной …
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31 января 2017, 10:13
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Ученые открыли в недрах Земли «фабрику по производству воды»
Большая часть всей воды на поверхности нашей планеты была получена в результате реакций в земных недрах, а не поступила из космоса после бомбардировки астероидами. Так утверждают ученые, которые обнаружили доказательства происхождения воды.
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30 января 2017, 05:19
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В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек
Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой …
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27 января 2017, 10:30
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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22
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Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды
Высокое качество потребляемой питьевой воды является залогом хорошей работы мозга на протяжении долгих лет. Такой вывод сделали ученые из Соединенных Штатов по итогам продолжительных исследований.
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27 января 2017, 12:40
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18-19 января жители четырёх районов Самары могут сделать запасы святой воды, не выходя из квартир
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18 января 2017, 10:42
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На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед
Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.
«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые …
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12 января 2017, 01:02
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Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере
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16 декабря 2016, 03:01
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Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете
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16 декабря 2016, 11:53
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В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе
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10 ноября 2016, 03:34
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В Самаре столкнулись две иномарки: женщина сломала позвоночник и ребра
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1 октября 2016, 06:49
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В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у "ракиты"
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5 сентября 2016, 07:46
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В Самаре «Шкода» улетела в кювет из-за неправильно расставленных знаков, есть фото
Вчера, 13 августа, поздно вечером на 16-километре Московского шоссе автомобиль "Шкода" улетела в кювет, сообщают в группе "ДТП 163" соцсети «ВКонтакте». Как утверждает очевидец происшествия, причиной аварии стала халатность дорожных служб. Иномарка ехала по Московскому шоссе от "Ракиты" в …
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14 августа 2016, 10:44
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Объем арктического льда летом может снизиться до рекордного уровня 2012 года
Исследователи говорят: арктический покров вполне способен уменьшиться до уровня 2012 года, который признан рекордно низким. Это связано с тем обстоятельством, что летом 2015-го лед был весьма тонким, а в течение зимнего периода появилось сравнительно небольшое количество нового льда.
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22 апреля 2016, 02:35
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Все 100 рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины доставлены на берег
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15 апреля 2016, 03:45