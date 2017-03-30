Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла. Окруженные тонким льдом и промоинами, дальше двигаться мужчины не решились. Их спасли только через 2 с половиной часа.
А в Ставропольском районе, напротив Приморских дач, с дрейфующей льдины эвакуировали 16 рыбаков. Отколовшееся ледяное поле сильным ветром унесло далеко от берега. Спасательная операция длилась 3 часа.
Синоптики предупреждают, в ближайшие дни в дневные и ночные часы ожидаются сильные перепады температуры воздуха. В выходные столбик термометра будет то опускаться до 10 градусов мороза, то подниматься до плюс 2. В понедельник днем будет уже +7. При таком раскладе выходить на лед крайне опасно.
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