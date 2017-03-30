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В Самарскую область возвращается зима

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Ученые определили, когда Арктика полностью освободится ото льда

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Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский 

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На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.

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«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили 

3 февраля 2017, 01:42
При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris 

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В блогах: лед на Ракитовском шоссе

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На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

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В Самаре спасли тысячи изъятых у браконьеров живых рыб и раков

Более 2,5 миллионов рублей. На такую сумму оштрафовали нарушителей сотрудники областного управления Росрыболовства за период с 15-го апреля по конец июня. Почти миллион рублей недобросовестные рыбаки оплатили добровольно. Инспекторы зафиксировали около 800 фактов нарушений запрета на ловлю рыбы и раков 

8 июля 2016, 01:07
В Самарской области действует запрет на рыбалку

В Самарской области действует запрет на рыбалку

Добывать рыбу и раков в Самарской области до первого июля запрещено практически всеми известными способами.
Любителям речного лова оставили единственную возможность поймать рыбку - на одну удочку с одним крючком. Обычно срок запрета устанавливается до 15 июня. Продление на сей 

20 июня 2016, 04:01
В Самаре будет больше рыбы

В Самаре будет больше рыбы

Добывать рыбу и раков в Самарской области до первого июля запрещено практически всеми известными способами. У любителей речного лова есть только одна возможность поймать рыбку - на одну удочку с одним крючком. Обычно срок запрета устанавливается до 15 июня. Продление 

20 июня 2016, 02:39
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