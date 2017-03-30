В Самаре будет больше рыбы Добывать рыбу и раков в Самарской области до первого июля запрещено практически всеми известными способами. У любителей речного лова есть только одна возможность поймать рыбку - на одну удочку с одним крючком. Обычно срок запрета устанавливается до 15 июня. Продление …