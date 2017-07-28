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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из 
28 июля 2017, 08:33
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Сколько в Самаре продлится жара?

Сколько в Самаре продлится жара?

Ближайшие 4-5 дней в Самарской области обещают быть жаркими. В тени столбик термометра будет подниматься до 35 градусов по Цельсию. При этом в лесах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Ситуация настолько серьезная, что МЧС продлило штормовое предупреждение и просит граждан быть 

27 июля 2017, 07:02
Самару бросило в жар

Самару бросило в жар

К выходным воздух в Самарской области прогреется до +34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу, 28 июля. Режим высокой пожарной опасности в лесах – 4-й класс – продлен до 1 августа, передает Приволжское УГМС.
27 июля 2017, 09:55
Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А 
27 июля 2017, 08:05
Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей

Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей

Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. 

27 июля 2017, 05:55
Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.

 
25 июля 2017, 09:44
Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?

Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. В среду, 26 июля, в дневное время, ожидается повышение до +28 градусов, передает Приволжское УГМС.

Согласно прогнозу, опубликованному на портале Gismeteo, в субботу и 

25 июля 2017, 09:57
Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Метеорологическое лето в этом году в Самарской области наступило позже на 2-3 недели. Июньская погода практически ничем не отличалась от майской. Средняя температура воздуха составляла 16 градусов. Выпало 125 мм осадков, что превышает норму больше чем в 2 раза. И 

3 июля 2017, 09:51
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.  

При сильном ветре 

16 июня 2017, 03:41
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На сегодня в Самарской области, так же как еще в двух десятках регионов Центрального и Приволжского округов, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погоды, местами дождь, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям 

1 июня 2017, 11:16
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