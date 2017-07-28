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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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Сколько в Самаре продлится жара?
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27 июля 2017, 07:02
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Самару бросило в жар
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27 июля 2017, 09:55
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов
Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А …
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27 июля 2017, 08:05
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Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей
Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. …
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27 июля 2017, 05:55
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Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения
Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.
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25 июля 2017, 09:44
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Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?
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25 июля 2017, 09:57
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Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы
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3 июля 2017, 09:51
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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!
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30 июня 2017, 01:20
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Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти
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16 июня 2017, 03:41
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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1 июня 2017, 11:16