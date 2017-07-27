Ближайшие 4-5 дней в Самарской области обещают быть жаркими. В тени столбик термометра будет подниматься до 35 градусов по Цельсию. При этом в лесах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Ситуация настолько серьезная, что МЧС продлило штормовое предупреждение и просит граждан быть предельно осторожными на природе и не разводить костров.
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Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных
Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году на возведение девятиэтажки на 80 квартир, заведено уголовное …
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27 июля 2017, 01:35
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Самару бросило в жар
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27 июля 2017, 09:55
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов
Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А …
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27 июля 2017, 08:05
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?
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25 июля 2017, 09:57
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Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле
Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.
Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать …
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24 июля 2017, 06:10
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В Самаре начали гореть лифтовые двигатели
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17 июля 2017, 11:09
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Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров
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17 июля 2017, 10:17
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До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей
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14 июля 2017, 10:32