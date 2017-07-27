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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

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25 июля 2017, 09:46
Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?

Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. В среду, 26 июля, в дневное время, ожидается повышение до +28 градусов, передает Приволжское УГМС.

Согласно прогнозу, опубликованному на портале Gismeteo, в субботу и 

25 июля 2017, 09:57
Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать 

24 июля 2017, 06:10
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

17 и 18 июля местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс.
17 июля 2017, 10:17
До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные. В Самаре наконец наступило настоящее лето: в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, ожидается до +31 градуса. Дождя не ожидается, ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду, сообщает Приволжское УГМС.

Хотя пляжей 
14 июля 2017, 10:32
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