По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. В среду, 26 июля, в дневное время, ожидается повышение до +28 градусов, передает Приволжское УГМС.

Согласно прогнозу, опубликованному на портале Gismeteo, в субботу и …