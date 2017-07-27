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Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных
Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году на возведение девятиэтажки на 80 квартир, заведено уголовное …
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27 июля 2017, 01:35
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов
Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А …
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27 июля 2017, 08:05
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?
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25 июля 2017, 09:57
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Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле
Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.
Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать …
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24 июля 2017, 06:10
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Какая погода ждет самарцев в выходные?
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21 июля 2017, 01:16
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В Самарской области наступило опасное время
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20 июля 2017, 02:04
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Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области
В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте …
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17 июля 2017, 12:29
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В Самаре начали гореть лифтовые двигатели
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17 июля 2017, 11:09
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Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров
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17 июля 2017, 10:17
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До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей
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14 июля 2017, 10:32
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Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в …
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10 июля 2017, 01:58
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МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Самаре
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19 мая 2016, 03:26