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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По  факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году  на возведение девятиэтажки на 80 квартир,  заведено уголовное 

27 июля 2017, 01:35
Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А 
27 июля 2017, 08:05
Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

В ночь на 25 июля самарским пожарным поступило сообщение о происшествии в ТЦ «Вива Лэнд», который расположен на Безымянке в районе площади Кирова. По сообщению МЧС, возгорание произошло в серверной 24 июля в 23:46. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 
25 июля 2017, 09:46
Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?

Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. В среду, 26 июля, в дневное время, ожидается повышение до +28 градусов, передает Приволжское УГМС.

Согласно прогнозу, опубликованному на портале Gismeteo, в субботу и 

25 июля 2017, 09:57
Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать 

24 июля 2017, 06:10
Какая погода ждет самарцев в выходные?

Какая погода ждет самарцев в выходные?

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В Сети появились фотографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш и выкорчевали деревья. 

21 июля 2017, 01:16
В Самарской области наступило опасное время

В Самарской области наступило опасное время

Режим высокой пожарной опасности в самарских лесах продлен. 4 класс по прогнозу синоптиков в регионе сохранится как минимум до 21 июля. Напомним, предупреждение разослали в минувшие выходные. Вместе с тем, до конца рабочей недели ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, передает 
20 июля 2017, 02:04
Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте 

17 июля 2017, 12:29
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

17 и 18 июля местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс.
17 июля 2017, 10:17
До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные. В Самаре наконец наступило настоящее лето: в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, ожидается до +31 градуса. Дождя не ожидается, ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду, сообщает Приволжское УГМС.

Хотя пляжей 
14 июля 2017, 10:32
Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в 
10 июля 2017, 01:58
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Самаре

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Самаре

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 19 по 23 мая 2016 г., местами по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов (4 класс)», - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

Самарцам рекомендуют воздержаться от посещения лесов, не 

19 мая 2016, 03:26
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