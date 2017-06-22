В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил подрядной организации, которая занимается реконструкцией трассы, за 10 дней сделать временную дорогу.
«Дорога будет носить временный характер - просто облегчит трафик на период реконструкции. Она не капитального характера», - прокомментировал градоначальник.
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