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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Когда в Самаре исчезнут пробки?

Когда в Самаре исчезнут пробки?

В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством 

21 июня 2017, 02:15
Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Губернатор Николай Меркушкин подписал закон об ограничении передвижения по улично-дорожной сети столицы региона грузовиков массой свыше 8 тонн. Запрет действует с 6 утра до 10 вечера. Согласно документу, поправки в региональный закон «Об автомобильных дорогах» вступают в силу 24 июня 

19 июня 2017, 12:51
Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

В понедельник, 19 июня, в самарских пабликах в социальных сетях появилось сообщение о пробке на «стромиловском кольце». Затор образовался на дороге к селу Подстепновка в районе Стромиловского кладбища. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов останавливают водителей для «контроля» трезвости.
19 июня 2017, 09:42
В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе

В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе

Красноглинское шоссе станет резервным маршрутом ЧМ-2018, сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин. На капитальный ремонт магистрали объявлены торги. За лето должны закончить ремонт нижних слоев дороги. Верхний начнут укладывать уже после мундиаля. По словам министра, всего работы будут продолжаться 
15 июня 2017, 03:52
В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа

В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа

В самарской мэрии сообщили о перекрытии улиц в связи со строительством водопровода. Движение транспорта ограничат на трех участках.

С 13 июня до 23 часов 22 июня ограничен проезд по улице Николая Панова в районе перекрестка с Подшипниковой.

С 23 июня на месяц 

14 июня 2017, 09:57
В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих 

13 июня 2017, 03:25
Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

В Самаре со вторника, 13 июня, введут новые ограничения для транспорта на Московском шоссе. Речь идет об участке в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку. Движение «в город» по участку Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
9 июня 2017, 12:07
Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как 
8 июня 2017, 08:00
В блогах: лед на Ракитовском шоссе

В блогах: лед на Ракитовском шоссе

Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему 
1 февраля 2017, 09:02
В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе

В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе

В среду, 9 ноября, в Кировском районе Самары на Ракитовском шоссе произошло массовое ДТП. В 8 часов 40 минут на участке между Олимпийский и Магистральной столкнулись три автомобиля, один из них врезался в дерево. По предварительной версии, 27-летний мужчина на 
10 ноября 2016, 03:34
В Самаре столкнулись две иномарки: женщина сломала позвоночник и ребра

В Самаре столкнулись две иномарки: женщина сломала позвоночник и ребра

Жительница Самары просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которой серьезные травмы получила ее мать. Авария произошла вчера, 30 сентября, около 19:00 на Ракитовском шоссе, в районе его пересечения с Карла Маркса, передает 63.ru

По предварительным данным сотрудников полиции, 41-летняя 
1 октября 2016, 06:49
В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у

В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у "ракиты"

Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео, снятое прямо в новом тоннеле, который построили на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Съемку оператор провел  с помощью беспилотного летательного аппарата – коптера. В комментарии к видео указано, что ролик был снят в субботу, 
5 сентября 2016, 07:46
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