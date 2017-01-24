В блогах: Самара не для пешеходов … Блогер hooligan_girl63 пожаловалась , что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача