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В блогах: Самара не для пешеходов
Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача …
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24 января 2017, 05:48
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В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено
Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. …
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24 января 2017, 05:40
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В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой
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24 января 2017, 01:32
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Девушка из Тольятти сняла на видео привидение
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24 января 2017, 07:47
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В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги
Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину …
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23 января 2017, 05:55
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре
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19 января 2017, 11:40
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По Самаре гуляла обезьяна
В один из цветочных магазинов Самары забежала обезьяна. Животное вело себя вполне прилично, поэтому продавцы накормили его и оставили переночевать. Видео инцидента, снятое в салоне, попало в Интернет. Хозяин примата уже нашелся, сообщил пользователь, опубликовавший ролик.
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19 января 2017, 08:31
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Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео
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19 января 2017, 08:07
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»
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25 декабря 2016, 02:23
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Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2
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7 ноября 2016, 05:33