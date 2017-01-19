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Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза
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26 декабря 2016, 02:03
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В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк
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15 декабря 2016, 11:56
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В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия
В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
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9 декабря 2016, 03:49
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Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки
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9 ноября 2016, 02:57
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Появилось фото маршрутки, сбившей 4 человек в Крутых Ключах
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2 ноября 2016, 03:08
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В Самаре автобус врезался в остановку и сбил трех людей
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2 ноября 2016, 09:48
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В Самаре восстановят катер Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки»
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25 октября 2016, 02:30
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В самарском Музее модерна состоится необычный кинопоказ
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12 октября 2016, 04:25
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В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах
Блогер Роман Еремкин в сообществе "Самарский край" рассказал о премьере документального фильма "Бессмертные". "Сразу скажу: фильм отличный. Рекомендую к просмотру!" - пишет автор. "Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные …
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14 сентября 2016, 06:29
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Новый триллер с Дэниелом Рэдклиффом появится в прокате
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27 ноября 2015, 11:31
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Смотрите на "ТЕРРА - РЕН ТВ" фильм "Афера Томаса Крауна"
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3 сентября 2015, 05:05
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В Интернете появился трейлер самого страшного фильма
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19 августа 2015, 11:11