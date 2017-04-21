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Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»
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12 апреля 2017, 04:57
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«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!
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11 апреля 2017, 05:02
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Анонс программы «Первые лица» 6 апреля
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6 апреля 2017, 02:03
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
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5 апреля 2017, 04:21
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В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
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5 апреля 2017, 11:26
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»
23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый …
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3 апреля 2017, 03:12
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!
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21 марта 2017, 11:24
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Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары
Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.
Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, …
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14 марта 2017, 02:24
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом
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27 февраля 2017, 01:40
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В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»
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19 января 2017, 02:29
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«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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16 января 2017, 01:13
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В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия
Сегодня в историческом центре Самары второй раз прошла бесплатная пешая экскурсия, посвященная 20-летию одной из популярнейших программ «РЕН ТВ» - «Военная тайна с Игорем Прокопенко». Участниками секретной экспедиции стали друзья телерадиокомпании «ТЕРРА», первыми успевшие записаться на нашем сайте. И да….практикум …
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24 сентября 2016, 06:41
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В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах
Блогер Роман Еремкин в сообществе "Самарский край" рассказал о премьере документального фильма "Бессмертные". "Сразу скажу: фильм отличный. Рекомендую к просмотру!" - пишет автор. "Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные …
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14 сентября 2016, 06:29
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Второй сезон «Игры престолов» целиком – 10 июля на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
Июльский марафон «Игры престолов» продолжается. Каждое воскресенье «ТЕРРА – РЕН ТВ» показывает целиком по одному сезону популярного фэнтези-сериала. 10 июля – весь второй сезон.
После смерти короля Роберта Баратеона и казни Эддарда Старка в Семи Королевствах идет гражданская война. Род Ланнистеров …
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8 июля 2016, 05:44