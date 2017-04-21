1
41
43
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

«Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.

Сам конкурс состоится в конце мая, и в отличие от мероприятий предыдущих лет это будет настоящий конкурс красоты, 
12 апреля 2017, 04:57
«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!

«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!

Сегодня, 11 апреля, в ТРК «ТЕРРА» снова стартовал внутрикорпоративный  шахматный турнир! Он продлится до конца месяца и охватит все службы телерадиокомпании. Шахматная игра включает в себя много граней из других сфер жизни — военного искусства, математики, эстетики, психологии, политики и 
11 апреля 2017, 05:02
Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Сегодня в программе «Первые лица» на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию? Что делать, если вы все-таки в ней оказались? Об этом и многом другом рассказал начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь. Смотрите программу «Первые лица» 

6 апреля 2017, 02:03
Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.

Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы 
5 апреля 2017, 04:21
В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
 
Его презентовал народный артист России и исполнитель одной из главных ролей в фильме Евгений Миронов. Холл в кинотеатре с трудом вместил всех 

5 апреля 2017, 11:26
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый 

3 апреля 2017, 03:12
Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По 

1 марта 2017, 10:26
Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

После странной путаницы с конвертами, главный приз Американской киноакадемии достался фильму «Лунный свет», а не «Ла-ла-ленд» - как это всеми ожидалось и даже по ошибке было объявлено.  Многие видят в этой победе политический подтекст, наличие которого на торжественной церемонии подтвердил 

27 февраля 2017, 01:40
В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»

В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»

В течение десяти дней, в канун предпремьерного показа мистического триллера, в эфире программы «Счастливый час» радиостанции «DFM в Самаре» разыгрывали билеты на первый сеанс самого страшного фильма года. Среди самарских участников конкурса и любителей пощекотать себе нервы - Александр и 

19 января 2017, 02:29
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной 

16 января 2017, 01:13
В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия

В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия

Сегодня в историческом центре Самары второй раз прошла бесплатная пешая экскурсия, посвященная 20-летию одной из популярнейших программ «РЕН ТВ» - «Военная тайна с Игорем Прокопенко». Участниками секретной экспедиции стали друзья телерадиокомпании «ТЕРРА», первыми успевшие записаться на нашем сайте. И да….практикум 
24 сентября 2016, 06:41
В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах

В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах

Блогер Роман Еремкин в сообществе "Самарский край" рассказал о премьере документального фильма "Бессмертные". "Сразу скажу: фильм отличный. Рекомендую к просмотру!" - пишет автор. "Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные 
14 сентября 2016, 06:29
Второй сезон «Игры престолов» целиком – 10 июля на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Второй сезон «Игры престолов» целиком – 10 июля на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Июльский марафон «Игры престолов» продолжается. Каждое воскресенье «ТЕРРА – РЕН ТВ» показывает целиком по одному сезону популярного фэнтези-сериала. 10 июля – весь второй сезон.

После смерти короля Роберта Баратеона и казни Эддарда Старка в Семи Королевствах идет гражданская война. Род Ланнистеров 

8 июля 2016, 05:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна