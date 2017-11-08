Власти Самарской области ищут поставщика программ для системы обнаружения компьютерных атак. Это нужно для защиты информационной инфраструктуры ЧМ-2018. Информация опубликована на портале госзакупок. Заказчик - ГКУ «Региональный центр управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области». Победителя электронного аукциона планируют определить 17 ноября. Начальная стоимость контракта 5 миллионов 445 тысяч 580 рублей. ПО должно быть актуально и иметь действующие сертификаты Федеральной службы безопасности, указано в документах закупки.
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«Спорт-Инжиниринг»: На всех стадионах к ЧМ-2018, кроме самарского, засеян газон
И.о. гендиректора ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов рассказал, как проходит подготовка стадиона "Самара Арена", который примет 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018.
«Подготовка поля к засеву газона началась уже давно, еще до раскружаливания (купола). Готовится основание для будущего поля, …
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Объявлен слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018
Международная федерация футбола назвала слоган жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Это будет фраза «Смотри, как сойдутся звезды». «Слоган идеально обыгрывает идею судьбы команд, которая определится, когда путь к заветному трофею будет открыт», - говорится в пресс-релизе ФИФА. Церемония …
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