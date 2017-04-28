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Материалы по теме:

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.

Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью 

27 апреля 2017, 01:27
Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

В воскресенье, 30 апреля, в центре Самары введут ограничения для движения и стоянки транспорта по ряду улиц. Это связано с подготовкой к празднованию 1 мая. В этот день состоится демонстрация, маршрут пройдет через площадь Куйбышева, сообщили в правительстве Самарской области.
25 апреля 2017, 03:33
Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

В Самаре с 24 апреля ограничили движение транспорта в связи со строительством ливневой канализации во дворах за улицей Дыбенко. Поочередно будут перекрывать участки дорог по Третьему и Четвертому проездам и улице Печерской. По сообщению мэрии, ограничения на последнем участке снимут 
25 апреля 2017, 11:13
Самарцы отметили Праздник Весны и Труда многотысячным митингом

Самарцы отметили Праздник Весны и Труда многотысячным митингом

Первомайское шествие стартовало в 10:30 утра. На демонстрацию пришли около 30 тысяч человек. Приехали даже из самых отдаленных уголков региона. Столь масштабного Первомая в новейшей истории нашей области не было.

Игорь Кондратьев, блогер:

- Демонстрацию такого формата помню 
5 мая 2015, 12:03
Праздник Весны и Труда Самара встретит шествием и митингом

Праздник Весны и Труда Самара встретит шествием и митингом

Планируется, что в первомайской демонстрации примут участие порядка 20 тысяч человек. Среди них - представители городов и районов губернии, члены профсоюзных комитетов, а также региональных и городских общественных организаций. Участники разделятся на 2 колонны. Одна будет построена на улице Молодогвардейской, другая 
29 апреля 2015, 03:54
В Самаре 1 мая изменится движение автобусов и троллейбусов

В Самаре 1 мая изменится движение автобусов и троллейбусов

В пятницу, 1 мая, в Самаре изменится схема движения некоторых городских автобусов и троллейбусов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в центре города в этот день перекроют некоторые улицы.
 
Автобусы №№ 24, 92, 232 проследуют в объезд по улицам Галактионовской 
29 апреля 2015, 01:59
Демонстранты избили мэра Афин

Демонстранты избили мэра Афин

Группа демонстрантов из Всегреческой федерации работников местного самоуправления POE-OTA напала на мэра Афин Йоргоса Каминиса в воскресенье вечером. По предварительным данным, мэра ударили по голове и повредили машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Прото тема".

Неизвестные напали на мэра, 

8 июля 2013, 01:31
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