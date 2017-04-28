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Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары
Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.
Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью …
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27 апреля 2017, 01:27
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Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом
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26 апреля 2017, 01:45
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С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы
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25 апреля 2017, 03:33
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Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки
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25 апреля 2017, 11:13
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Самарцы отметили Праздник Весны и Труда многотысячным митингом
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5 мая 2015, 12:03
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Праздник Весны и Труда Самара встретит шествием и митингом
Планируется, что в первомайской демонстрации примут участие порядка 20 тысяч человек. Среди них - представители городов и районов губернии, члены профсоюзных комитетов, а также региональных и городских общественных организаций. Участники разделятся на 2 колонны. Одна будет построена на улице Молодогвардейской, другая …
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29 апреля 2015, 03:54
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В Самаре 1 мая изменится движение автобусов и троллейбусов
В пятницу, 1 мая, в Самаре изменится схема движения некоторых городских автобусов и троллейбусов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в центре города в этот день перекроют некоторые улицы.
Автобусы №№ 24, 92, 232 проследуют в объезд по улицам Галактионовской …
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29 апреля 2015, 01:59
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Демонстранты избили мэра Афин
Группа демонстрантов из Всегреческой федерации работников местного самоуправления POE-OTA напала на мэра Афин Йоргоса Каминиса в воскресенье вечером. По предварительным данным, мэра ударили по голове и повредили машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Прото тема".
Неизвестные напали на мэра, …
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8 июля 2013, 01:31