С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы В воскресенье, 30 апреля, в центре Самары введут ограничения для движения и стоянки транспорта по ряду улиц. Это связано с подготовкой к празднованию 1 мая. В этот день состоится демонстрация, маршрут пройдет через площадь Куйбышева, сообщили в правительстве Самарской области. …