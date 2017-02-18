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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

C  начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, 

17 февраля 2017, 07:59
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла 

14 февраля 2017, 02:34
Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.

Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну 

24 декабря 2016, 04:02
В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

Сотрудники самарской полиции разыскивают водителя, сбившего на «зебре» двух пешеходов. По информации силовиков, происшествие случилось сегодня, 21 ноября, в 18:20 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии. Две девушки – 16 и 17 лет - переходили проезжую часть по 

21 ноября 2016, 11:28
В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани случился очередной наезд на пешехода. Как пишет «Маленькая Сызрань», 18 июня примерно в 6 часов вечера на улице Рабочей в районе спуска к мосту через реку Крымза 62-летний мужчина на ВАЗ-2107 сбил женщину такого же возраста, которая переходила 

20 ноября 2016, 03:35
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