В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах C начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, …