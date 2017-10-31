Оказывается, все дело в том, что представительницы прекрасного пола все меньше занимаются домашним хозяйством. Именно это стало основной причиной ожирения женщин Великобритании. Так, специалисты высчитали, что сейчас среднестатистическая британка тратит в день почти на 20% меньше времени и усилий, чем …