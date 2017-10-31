Коворкинг-центр «YellowRockets» открылся сегодня в областной столице. Это большой офис, в котором молодые бизнесмены, стартаперы и фрилансеры смогут за небольшие деньги арендовать рабочее место, вести переговоры и даже отдыхать.
В коворкинг-центре несколько зон. Рабочее пространство поделено на общую и тихую. В первой можно поработать вместе с другими резидентами, во второй — побыть в одиночестве. Есть также переговорная комната и зона для приема пищи. Всего вмещается 43 человека.
«Помимо рабочих мест, здесь практически каждый день проходят мероприятия для резидентов, для предпринимателей. Наш коворкинг — это не только рабочее место, но и большое количество компетенций, которое резиденты могут получить. Один день у нас стоит 300 рублей. Плавающее рабочее место в месяц стоит 4900 рублей. Если вы хотите фиксированное рабочее место, то за месяц заплатить придется 6400 рублей», — рассказал Сергей Богданов, основатель «YellowRockets».
Впервые коворкинг-центры появились в США в 2005 году. Постепенно они стали открываться и в нашей стране. Так, в прошлом году в Москве их было 36, а в этом уже 106. Для Самары это пока третий такой офис. Сейчас там работают 25 человек.
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