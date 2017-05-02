В ближайшее время ряд маршрутов общественного транспорта, которые пользуются особым спросом у льготников, могут быть пересмотрены так, чтобы уменьшить число пересадок. Об этом было объявлено на совещании у губернатора Николая Меркушкина. Так же будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
Напомним, с 1 мая льготники 63-го региона могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Число поездок может быть увеличено до 70 дополнительно по заявке людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также инвалидов, вынужденных много ездить для прохождения лечения, реабилитации или учебы.
Изначально ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит составлял 50 поездок. Необходимость реформы чиновники объясняли желанием пресечь "серые" схемы кражи бюджетных средств.
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