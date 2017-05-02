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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.
Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам 

2 мая 2017, 12:06
Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Решение по количеству поездок на общественном транспорте для самарских льготников примут на следующей неделе. Сейчас областное правительство анализирует, как граждане укладываются в лимит 50 поездок. В марте это количество превысили около 19 процентов льготников.
44 процента из этого числа ездили 

21 апреля 2017, 05:40
Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Работы по ремонту моста «Южный» и путепровода «Аврора» стартуют с 12 апреля. Их планируют завершить к 1 ноября 2017 года, сообщила мэрия Самары.

«На время проведения ремонтных работ пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен не на 
11 апреля 2017, 10:06
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