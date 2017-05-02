Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.

Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам …