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В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии
В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по …
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7 февраля 2017, 10:54
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Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова
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28 января 2017, 03:50
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В Самаре встали трамваи
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24 января 2017, 09:19
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В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото
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22 января 2017, 03:46
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В Самаре участились аварии с участием общественного транспорта
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16 ноября 2016, 01:21
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Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре
Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.
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21 августа 2016, 07:41
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Украина хочет снизить зимнюю температурную норму в квартирах - СМИ
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13 августа 2015, 03:51