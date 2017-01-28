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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

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Также в 

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В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

Сегодня, 22 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Урицкого трамвай сошел с рельсов, сообщают в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

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В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».

Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, 
19 января 2017, 12:56
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, 
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В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

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В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

Вчера, 9 декабря, вечером на улице Ново-Садовой в районе кольца Барбошиной Поляны произошло необычное ДТП. Как пишет "ПроГород", там умудрились столкнуться два трамвая. Инцидент случился около 21:00, оба транспортных средства следовали по 22-маршруту, в итоге один «догнал в зад» другой.
10 декабря 2016, 02:27
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