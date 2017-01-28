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В Самаре встали трамваи
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24 января 2017, 09:19
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В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото
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22 января 2017, 03:46
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В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона
В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».
Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, …
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19 января 2017, 12:56
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В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
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12 января 2017, 09:37
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В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
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24 декабря 2016, 06:06
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В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
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16 декабря 2016, 03:30
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В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)
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10 декабря 2016, 02:27