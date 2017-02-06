В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. О пострадавших в результате ДТП, а также о сроках ликвидации последствий ЧП, пока неизвестно.
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В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением
В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась …
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6 февраля 2017, 04:09
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Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека
Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
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6 февраля 2017, 01:06
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На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет
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6 февраля 2017, 12:00
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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
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6 февраля 2017, 09:48
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Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет
Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
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3 февраля 2017, 04:18
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В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото
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2 февраля 2017, 10:39
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При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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1 февраля 2017, 05:19
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В Самаре сошел с рельсов трамвай
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1 февраля 2017, 09:45
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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре
Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 …
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28 декабря 2016, 04:15