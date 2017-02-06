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Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

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На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

Белая Kia Cee'd вылетела с трассы под селом Яицкое в районе строящегося южного города. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 6 февраля. О погибших и пострадавших на данный момент сообщений нет.
6 февраля 2017, 12:00
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

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Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

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В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
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При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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1 февраля 2017, 05:19
В Самаре сошел с рельсов трамвай

В Самаре сошел с рельсов трамвай

В центре Самары на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел во вторник, 31 января, в четвертом часу дня. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места происшествия.

Трамвай следовал по маршруту №20к в сторону 
1 февраля 2017, 09:45
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
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Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре

Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре

Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 

28 декабря 2016, 04:15
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