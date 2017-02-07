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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
6 февраля 2017, 09:35
Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail. 

По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на 

3 февраля 2017, 02:40
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
В Самаре сошел с рельсов трамвай

В Самаре сошел с рельсов трамвай

В центре Самары на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел во вторник, 31 января, в четвертом часу дня. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места происшествия.

Трамвай следовал по маршруту №20к в сторону 
1 февраля 2017, 09:45
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон

В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон

Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна 
27 сентября 2016, 09:19
В Самаре на Авроре КамАЗ переехал женщину: жуткие фото и видео

В Самаре на Авроре КамАЗ переехал женщину: жуткие фото и видео

Вчера, 19 августа, около 17:00 на пересечении улицы Авроры с Аэродромной грузовик КамАЗ переехал женщину. В результате она скончалась на месте. По словам очевидцев, женщина, по всей видимости, решила перебежать проезжую часть в неположенном месте и оказалась под колесами большегруза. 
20 августа 2016, 02:33
В Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» откроют новый гипермаркет «Лента»

В Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» откроют новый гипермаркет «Лента»

Новая торговая сеть «Лента» приходит в Самару. Первый гипермаркет откроется в торгово-развлекательном центре «Аврора Молл». Информация об этом появилась на официальной странице ТРЦ в социальной сети. В сообщении указано, что площадь гипермаркета составит 10 тысяч квадратных метров. Точную дату открытия 
20 октября 2015, 04:59
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