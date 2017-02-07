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В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору
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6 февраля 2017, 08:18
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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
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6 февраля 2017, 09:48
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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
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6 февраля 2017, 09:35
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Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото
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3 февраля 2017, 02:40
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В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото
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2 февраля 2017, 04:03
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В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото
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2 февраля 2017, 10:39
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В Самаре сошел с рельсов трамвай
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1 февраля 2017, 09:45
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Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
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25 января 2017, 03:18
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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон
Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна …
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27 сентября 2016, 09:19
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В Самаре на Авроре КамАЗ переехал женщину: жуткие фото и видео
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20 августа 2016, 02:33
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В Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» откроют новый гипермаркет «Лента»
Новая торговая сеть «Лента» приходит в Самару. Первый гипермаркет откроется в торгово-развлекательном центре «Аврора Молл». Информация об этом появилась на официальной странице ТРЦ в социальной сети. В сообщении указано, что площадь гипермаркета составит 10 тысяч квадратных метров. Точную дату открытия …
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20 октября 2015, 04:59