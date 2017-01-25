В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт» В Советском районном суде Самары начался процесс над так называемым «телефонным террористом», который рискует угодить за решетку за сообщение о заминировании ТЦ «Космопорт» запрещенной в России организацией ИГИЛ. Тогда в конце декабря 2015-ого года в поисках бомбы были задействованы сотрудники …