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В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт»
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25 января 2017, 09:50
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Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска
Сегодня стало известно о продаже здания кинотеатра «Шипка». Победителем аукциона стала Елена Еремина из Ульяновска, представляющая компанию «РСК Групп», сообщает «Волга-Ньюс». Женщина приобрела объект за 43,4 млн рублей.
«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако …
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16 января 2017, 04:44
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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей
Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Полицейские опросили продавцов и изучили записи …
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16 декабря 2016, 03:15
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Новый гипермаркет «Лента» в Самаре откроют в ТЦ «Гудок» 28 декабря
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14 декабря 2016, 12:42
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.
Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
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9 декабря 2016, 10:52
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Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое
Кинотеатр «Шипка» может подешеветь вдвое. В Самаре объявлен новый аукцион по продаже заброшенного здания на улице Стара-Загора. Его владелец - компания «Премьера» - намерена реализовать объект посредством публичного предложения. Согласно сообщению с портала единого федерального реестра сведений о банкротстве, стартовая …
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24 октября 2016, 04:57
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В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон
Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна …
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27 сентября 2016, 09:19
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В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр
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1 сентября 2016, 11:07
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В Самаре на Авроре КамАЗ переехал женщину: жуткие фото и видео
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20 августа 2016, 02:33
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В Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» откроют новый гипермаркет «Лента»
Новая торговая сеть «Лента» приходит в Самару. Первый гипермаркет откроется в торгово-развлекательном центре «Аврора Молл». Информация об этом появилась на официальной странице ТРЦ в социальной сети. В сообщении указано, что площадь гипермаркета составит 10 тысяч квадратных метров. Точную дату открытия …
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20 октября 2015, 04:59
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Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет
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17 августа 2015, 04:26
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В блогах: шайка малолеток в «Авроре»
Один из подписчиков группы "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" предупреждает, что в самарском торговом центре "Аврора" орудует шайка малолеток. "Вчера у меня там вытащили кошелек. Как оказалось, после меня еще у двоих людей. Что меня больше всего поразило, это были …
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26 мая 2015, 08:51