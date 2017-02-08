Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
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