Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице На днях в Тольятти случайные прохожие обнаружили лежащего посреди улицы парня, он едва дышал и находился бессознательном состоянии. Люди вызвали ему скорую. Медики в срочном порядке оказали молодому человеку необходимую помощь и отвезли в больницу, где диагностировали у него общее …