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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

«Около ТЦ «Аврора» обрыв контактного провода трамвайной линии. Трамваи со стороны Промышленности стоят», - сообщил очевидец утром во вторник, 7 февраля. Он опубликовал фото.

Напомним, вечером 
7 февраля 2017, 09:16
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице

Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице

На днях в Тольятти случайные прохожие обнаружили лежащего посреди улицы парня, он едва дышал и находился бессознательном состоянии. Люди вызвали ему скорую. Медики в срочном порядке оказали молодому человеку необходимую помощь и отвезли в больницу, где диагностировали у него общее 

4 февраля 2017, 04:55
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
В Самаре сошел с рельсов трамвай

В Самаре сошел с рельсов трамвай

В центре Самары на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел во вторник, 31 января, в четвертом часу дня. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места происшествия.

Трамвай следовал по маршруту №20к в сторону 
1 февраля 2017, 09:45
В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В четверг, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По данным полиции, 29-летний мужчина на иномарке BMW X5 наехал на женщину, переходившую улицу Промышленности в неположенном месте. Затем автомобиль въехал в сугроб и застрял.

Авария случилась в 13:40. 

20 января 2017, 02:36
В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», 

20 января 2017, 12:14
Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.

Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался 

17 января 2017, 03:19
18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области

18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области

Ключи от авто сегодня на Площади Славы вручил губернатор Николай Меркушкин. Желтые вместительные "Форды" и "Газели" отправятся в сельские школы Кинельского, Сергиевского и Ставропольского района. Автомобили с красным крестом войдут в парк Самарской станции скорой помощи.
Такие реанимобили оснащены самым 

13 января 2017, 05:32
За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела

За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела

В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за препятствование проезду машин скорой помощи. По мнению депутатов, если в результате действий автохама произошел летальный случай, нарушителя нужно судить как за непреднамеренное убийство. Парламентарии отреагировали на резонансную трагедию в Камчатском крае, где следственное 

13 января 2017, 02:26
В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.

Выяснением обстоятельств произошедшего  займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось 

13 января 2017, 11:10
Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

В воскресенье, 25 декабря, произошло смертельное ДТП в Приволжском районе Самарской области. В 8:20 на 68 километре автодороги Осинки – Приволжье столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и «Нива». Погибла женщина, еще трое человек получили ранения.

По предварительной версии, 
26 декабря 2016, 03:18
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