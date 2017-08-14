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Жильцы проснулись от взрывов: В Советском районе Самары сожгли белый «Крузак»
Вчера, 14 июля, в Самаре в одном из дворов Советского района случился пожар. По информации МЧС, горел автомобиль. Как предполагают свидетели происшествия в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте», возможно, причиной возгорания «дорогой понятийной тачки для чотких пацанов» стал умышленный поджог.
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15 июля 2017, 01:31
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От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей
В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района. К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем …
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11 июля 2017, 02:55
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Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов
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12 июня 2017, 02:59
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Жители Советского района Самары добиваются сноса самовольной постройки
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30 марта 2017, 09:57