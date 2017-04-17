Владимир Агафонов возглавил самарский филиал Газпромбанка. Ранее он руководил волгоградским подразделением финансового института. Назначение совпало с процессом интеграции самарского и саратовского филиалов банка. Затем к новому подразделению может быть присоединен и оренбургский филиал.
Прежний управляющий самарским филиалом Газпромбанка Алексей Анфимов покинул банк.
|
«Газпромбанк» несет убытки
«Газпромбанк» получил по итогам 9 месяцев года убытки в размере более 31 миллиарда рублей. Напомним, за аналогичный период прошлого года кредитное учреждение показало прибыль в размере 9 миллиардов 200 миллионов рублей. Как говорится в официальном сообщении «Газпромбанка», основной причиной убытка …
|
7 декабря 2015, 04:31
|
"КуйбышевАзот" займет 900 млн руб. и разместит на депозитах более 1 млрд рублей
|
30 декабря 2014, 04:18
|
Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов
|
8 декабря 2014, 10:46
|
ОАО «Волжская ТГК» займет 10 миллиардов рублей
ОАО «Волжская ТГК» откроет кредитную линию в ОАО «Газпромбанк». Предоставление займа на общую сумму 10 млрд рублей будет осуществляться отдельными траншами до февраля 2019 года включительно, говорится в официальном сообщении Волжской ТГК. Процентная ставка по кредиту не оглашается. Напомним, Волжская …
|
1 апреля 2014, 11:35