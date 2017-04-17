Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов Изменения коснулись Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка и Россельхозбанка. Они получили доступ к дешевым кредитам стран ЕС, но только при условии, что останутся на европейском рынке и только на срок не более 30 дней. По сути, задача таких послаблений - поддержка инвесторов …