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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области.  Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках 

22 декабря 2016, 11:26
Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Согласно техзаданию на портале госзакупок, в течение 2017 года нужно обслуживать 12 стационарных туалетов в сквере Высоцкого, на площади Куйбышева и на улице Маяковского, а также 4 модульные кабинки в парке Победы, в скверах на площадях Куйбышева и Пушкина. Цена 

22 декабря 2016, 11:00
В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

До нового года осталось 10 дней. В Самаре завершается работа по праздничному украшению города. В этот раз на улицах будет гораздо больше праздничной иллюминации.
Уже установили 9 световых фонтанов, больше 2-х тысяч светодинамических композиций, консолей и подвесов. И на фасадах 

21 декабря 2016, 05:34
Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор по Самарской области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору так называемой «незамерзайки». Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей.
Однако нередко нелегальные производители используют при изготовлении запрещенный законом метиловый спирт. 

15 декабря 2016, 06:08
Активисты движения

Активисты движения "Хрюши против" изъяли 12 корзин просроченных продуктов в одном из магазинов Самары

12 корзин просроченных товаров изъяли в одном из самарских продуктовых магазинов на улице Гагарина активисты общественной организации "Хрюши против". В ходе проверки торговой точки была обнаружена молочная продукция, алкогольные напитки, бытовая химия и кондитерские изделия с истекшим сроком годности. Добровольно 

12 декабря 2016, 05:40
В России хотят запретить пудру, которую можно превратить в алкоголь

В России хотят запретить пудру, которую можно превратить в алкоголь

В России могут запретить пудру, румяна и сухие духи. Причина - алкоголь, содержащийся в косметике. Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете производства и распространения спиртосодержащих сыпучих веществ. В ведомстве уверены, что разведение порошка в воде позволяет получить алкогольный напиток.

Этанол входит в 

18 ноября 2016, 01:04
В Самаре построят православный детский сад

В Самаре построят православный детский сад

Жители Самары в ходе публичных слушаний одобрили строительство на улице Лейтенанта Шмидта детского сада с религиозным уклоном. С инициативой создания подобного дошкольного учреждения выступил приход храма епископа Митрофана Воронежского. Как сообщает мэрия, объект разместят на участке площадью около 1200 квадратных 

17 ноября 2016, 04:15
Чаще всего самарцы недовольны оказанием услуг в сфере ЖКХ

Чаще всего самарцы недовольны оказанием услуг в сфере ЖКХ

За 9 месяцев в областной Роспотребнадзор поступило 4 тысячи сообщений о нарушении прав потребителей. Больше половины из них - жалобы на качество услуг.
Более 600 заявителей выразили недовольство работой жилищно-коммунальных служб. Почти 500 обращений содержат критику в адрес финансовых организаций. 

17 ноября 2016, 03:59
В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали

В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали

Вчера, 9 октября, около 14:00 в полицию Самары поступило сообщение о том, что в Советском районе города изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.
 
По предварительной информации, инцидент случился рядом с детским садом на улице Запорожской. Неизвестный ударил 17-летнюю девушку стеклянной бутылкой по 

10 октября 2016, 10:45
В Самаре ищут компанию, которая достроит детсад на 350 мест

В Самаре ищут компанию, которая достроит детсад на 350 мест

«Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района Самарской области объявило тендер по определению подрядчика, который завершит строительство детского сада на 350 человек в поселке Смышляевка.

Цена контракта - 97 миллионов рублей. Работы оплатят из средств районного и областного бюджетов. Достроить здание нужно 

30 сентября 2016, 05:21
Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Вечером в понедельник, 26 сентября, появилась информация о заминировании детского сада в Тольятти. Экстренные службы были направлены по адресу: улица Ушакова, 50, сообщил паблик «Происшествия Тольятти». В социальных сетях опубликованы фотографии.

По предварительной информации, тревожный вызов поступил примерно в 
27 сентября 2016, 09:44
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