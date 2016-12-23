Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и старшей групп температура не должна опускаться ниже 22 градусов тепла, в спальнях и залах для музыкальных и гимнастических занятий - не ниже 19. В адрес заведующей внесено представление об устранении нарушений. Информация направлена в Роспотребнадзор для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Как выяснили корреспонденты «Терры», сейчас температурный режим в 249 детском саду приведен к норме.
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