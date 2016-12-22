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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области.  Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках 

22 декабря 2016, 11:26
Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Согласно техзаданию на портале госзакупок, в течение 2017 года нужно обслуживать 12 стационарных туалетов в сквере Высоцкого, на площади Куйбышева и на улице Маяковского, а также 4 модульные кабинки в парке Победы, в скверах на площадях Куйбышева и Пушкина. Цена 

22 декабря 2016, 11:00
В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

До нового года осталось 10 дней. В Самаре завершается работа по праздничному украшению города. В этот раз на улицах будет гораздо больше праздничной иллюминации.
Уже установили 9 световых фонтанов, больше 2-х тысяч светодинамических композиций, консолей и подвесов. И на фасадах 

21 декабря 2016, 05:34
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания

В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"

Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Тендер по определению субподрядчика объявляло «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Согласно техзаданию, «Дельта» будет следить за Московским шоссе от Мичурина до Авроры, а также 

21 декабря 2016, 04:30
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

Трагедия произошла в ночь на понедельник. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. В итоге водитель легковушки 

19 декабря 2016, 01:08
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.

По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился 
17 декабря 2016, 02:56
Выучи ПДД и выиграй приз!

Выучи ПДД и выиграй приз!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и Госавтоинспекция города Самара запускают новогоднюю акцию - «Красный. Желтый. Зеленый». На популярнейшей в городе радиостанции «Русское Радио» с 20 по 28 декабря пройдет викторина на знание правил дорожного движения.

Ежедневно в 13:50 звони в студию «Русского Радио» по 

16 декабря 2016, 03:20
ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.

Отправляясь в поездку, 
15 декабря 2016, 03:11
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские Автограда ориентированы на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних 
14 декабря 2016, 11:20
В ночь на 12 декабря в Самаре произошло ДТП по вине пьяного водителя

В ночь на 12 декабря в Самаре произошло ДТП по вине пьяного водителя

Мужчина за рулем ВАЗ-2115 ехал на высокой скорости по улице Ново-Вокзальной, не справился с управлением - и автомобиль перевернулся на крышу. Водитель оказался зажат в кабине легковушки. Активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД вызвали на место аварии пожарных и спасателей. С 

12 декабря 2016, 12:07
Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД

Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД

В декабре 2016 года на Южном мосту в Самаре была выявлена трещина - частично разрушился один из деформационных швов. Очевидцы сделали фото. Движение транспорта по мостовому переходу может быть ограничено,  если такое решение примут специалисты и представители администрации городского округа 
9 декабря 2016, 05:45
ГИБДД по г. Самаре разыскивает водителя, сбившего пешехода

ГИБДД по г. Самаре разыскивает водителя, сбившего пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 декабря в субботу примерно в 11:10. Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем "Ниссан Тиида" (регистрационные знаки не установлены), напротив дома №425 по пр. Кирова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девушку 1999 года рождения. В результате ДТП 

6 декабря 2016, 06:34
В Сызрани пропала 15-летняя девушка, есть фото

В Сызрани пропала 15-летняя девушка, есть фото

В Сызрани разыскивают без вести пропавшую Анастасия Лапина. Вечером 14 ноября девушка ушла из дома, расположенного на бульваре Финютина в микрорайоне Крутые Ключи, и до настоящего времени не вернулась, об этом сообщается на сайте МУ МВД России «Сызранское».
Приметы: на 
16 ноября 2016, 11:03
В Самаре задержали двух педофилов-мигрантов, еще один в розыске

В Самаре задержали двух педофилов-мигрантов, еще один в розыске

В Самаре задержали двух педофилов-мигрантов, которые изнасиловали 12-летнюю школьницу. В отношении них возбуждено уголовное дело, сейчас мужчины заключены под стражу. Поймать их удалось на месте преступления. Старшему фигуранту 23 года, младшему -17.
Меж тем, самарские полицейские ищут еще одного преступника, 

11 октября 2016, 05:11
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