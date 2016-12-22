ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу пешеходу, наехал на несовершеннолетнюю девушку 1999 года рождения.
После аварии водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей поставили диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота».
Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3-й роты полка ДПС по адресу: ул. Литвинова, 360, или сообщить информацию по телефону: 228-53-49.
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