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В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)
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24 декабря 2016, 04:25
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В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей
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23 декабря 2016, 04:58
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Каждая пятая компания России решила сэкономить на новогоднем корпоративе
Это выяснили исследователи Superjob. Многие фирмы отказались от ресторанов в пользу недорогих кафе. Треть компаний проведут традиционный новогодний праздник в офисе. Еще один тренд года - сотрудникам предлагают софинансирование. Работодатель оплачивает еду, а напитки и алкоголь предлагает приобретать за свой …
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23 декабря 2016, 01:19
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В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов
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23 декабря 2016, 11:51
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В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
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22 декабря 2016, 10:06
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ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку
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22 декабря 2016, 02:12
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В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом
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22 декабря 2016, 01:04
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Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком
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21 декабря 2016, 12:19
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
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16 декабря 2016, 10:17
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Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД
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16 декабря 2016, 09:47
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Самарец снял на видео новый тоннель на Московском шоссе
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14 декабря 2016, 03:50
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На стройке в Самаре башенный кран упал на рабочего
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13 декабря 2016, 06:56
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Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»
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30 ноября 2016, 03:29
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В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео
Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища, передает портал «Маленькая Сызрань».
Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара …
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21 августа 2016, 04:30
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На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»
На АвтоВАЗе продолжается активная работа по созданию Lada 4x4 нового поколения. Как передает портал «Автовести», на заводе уже собраны первые два прототипа будущей новинки.
По данным официального "Лада Клуб", тольяттинский автозавод уже определил главные рынки сбыта нового внедорожника, разработал …
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10 августа 2016, 12:15
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В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото
Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа …
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1 августа 2016, 10:19
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Суд: самарские студенты имеют право заклеивать рот скотчем
Конституционный суд Российской Федерации разрешил самарским студентам заклеивать рот скотчем, крепить на лица стикеры или делать рисунки. Ограничивать подобное выражение мнений участников акций судьи не стали, пишет Российское агентство правовой и судебной информации. Но суд напомнил, что в ходе пикетов …
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22 июля 2016, 03:56
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В Сирии геройски погибли два выпускника Сызранского вертолетного училища, есть фото и видео
Гибель лётчиков-инструкторов Ряфагата Хабибуллина и Евгения Долгина, которые находились в сбитом в сирийском вертолете Ми-25, подтвердили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
Как сообщает портал ktv-ray.ru, оба летчика являлись выпускники Сызранского вертолётного училища 1988 и 2014 годов.
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10 июля 2016, 02:02
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В блогах: танцевальный флешмоб «Самара-городок»
Блогер Олег Кокорев рассказал про танцевальный флешмоб "Самара-городок", который недавно прошел в самых известных местах города - на улице Ленинградской, площади Куйбышева и набережной. "Благодаря одной из общественных организаций наш любимый город получил визитную карточку в форме профессионального видеоклипа …
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5 июля 2016, 05:46
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В Самаре прошел флешмоб "Крым в сердце моем"
Студенты самарских вузов, представители общественных организаций и обычные прохожие собрались в пятницу днем на площади Чапаева. Тысячи горожан решили отметить двухлетие воссоединения Крыма и России. К ним обратился зам. председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, который, в частности, сказал …
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18 марта 2016, 04:53
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В «Джи Эм-АвтоВАЗ» Джеффри Гловера сменит Ромуальд Рытвински
В ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» новый генеральный директор. Джеффри Гловера сменит Ромуальд Рытвински (на фото). Такое решение принял совет директоров компании, собравшийся в Москве. Топ-менеджер продолжит исполнять обязанности руководителя производства GM в России и странах СНГ и одновременно будет управлять СП. …
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30 сентября 2015, 05:15
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GM-АвтоВАЗ из-за санкций США остановил строительство завода по выпуску новой «Шеви-Нивы»
Совместное американо-российское предприятие "GM-АвтоВАЗ" остановило финансирование строительства нового завода по производству второго поколения Chevrolet Niva на неопределенный срок, пишет портал "Детали".
По данным издания, General Motors подвергалась давлению со стороны правительства США, потребовавшего от автосборочной корпорации прекратить сотрудничество с Россией из-за …
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22 февраля 2015, 12:08
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Службу закупок АвтоВАЗа может возглавить швед Эрик Эберхардсон
В ближайшее время в службу закупок АвтоВАЗа могут прийти иностранные специалисты. Как сообщает агентство «Детали», главой подразделения станет бывший менеджер "Группы ГАЗ" Эрик Эберхардсон (на фото), а его замом, возможно, будет назначен экс-менеджер GM-АвтоВАЗ Мариуш Напиорковский. Прежний глава закупочной службы …
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31 мая 2014, 10:32