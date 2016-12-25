В среду, 14 декабря, в Интернете появилось новое видео с Московского шоссе. Самарец снял с воздуха новый тоннель на пересечении с Ракитовским шоссе. Автомобили пока следуют в объезд.

Напомним, Московское шоссе реконструируют в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 …