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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

Курьёзный случай произошел в Тольятти 15 декабря, видеозапись появилась в соцсетях.
 
«Он попросил одного из пиццамейкеров запечь кольцо в пиццу и, когда девушка обнаружила необычную "начинку", парень пошел в комнату для персонала, где его уже дожидался саксофонист и букет 
24 декабря 2016, 04:25
В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей

В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей

Самарская область заняла 24-е место в рейтинге российских регионов по сроку накопления денег ну покупку автомобиля. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат». В среднем машина в Самарской губернии стоит 1 млн 50 тысяч рублей, зарплата - 28 тысяч. Копить на новое 

23 декабря 2016, 04:58
Каждая пятая компания России решила сэкономить на новогоднем корпоративе

Каждая пятая компания России решила сэкономить на новогоднем корпоративе

Это выяснили исследователи Superjob. Многие фирмы отказались от ресторанов в пользу недорогих кафе. Треть компаний проведут традиционный новогодний праздник в офисе. Еще один тренд года - сотрудникам предлагают софинансирование. Работодатель оплачивает еду, а напитки и алкоголь предлагает приобретать за свой 

23 декабря 2016, 01:19
В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и 

23 декабря 2016, 11:51
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

Беспрецедентное преступление произошло в квартире дома на улице Жукова в Автограде. 63-летнюю жительницу Тольятти пытали раскаленным утюгом ради денег.
Стражей порядка вызвал старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить и стал свидетелем жуткой картины. Как выяснилось, на мать напал брат 

22 декабря 2016, 01:04
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.  

В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной 
16 декабря 2016, 10:17
Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД

Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД

МВД опубликовало видео задержания мужчин, подозреваемых в нападении на семью начальника ОМВД города Отрадный Дмитрия Вашуркина.

Напомним, в ночь на 11 декабря офицер с супругой вернулись в свой загородный дом в Смышляевке, где на них было совершено нападение. В результате, женщина, 

16 декабря 2016, 09:47
Самарец снял на видео новый тоннель на Московском шоссе

Самарец снял на видео новый тоннель на Московском шоссе

В среду, 14 декабря, в Интернете появилось новое видео с Московского шоссе. Самарец снял с воздуха новый тоннель на пересечении с Ракитовским шоссе. Автомобили пока следуют в объезд.

Напомним, Московское шоссе реконструируют в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 

14 декабря 2016, 03:50
На стройке в Самаре башенный кран упал на рабочего

На стройке в Самаре башенный кран упал на рабочего

В понедельник, 12 декабря, в Самаре на стройке у Южного шоссе на 44-летнего мужчину упал  башенный кран. Рабочий – монтажник получил множественные травмы. Мужчина госпитализирован в одну из самарских больниц. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области. Проверкой 

13 декабря 2016, 06:56
Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»

Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»

В Интернете набирает популярность акция #MannequinChallenge. Флешмобы проходят в различных общественных местах. Участники застывают как манекены. В сети появилось видео, снятое в Самаре и в Тольятти. Например, в ТГУ в акции приняли участие 300 студентов. Впрочем, активисты из Тольятти планируют 

30 ноября 2016, 03:29
В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео

В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео

Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища, передает портал «Маленькая Сызрань».

Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара 
21 августа 2016, 04:30
На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»

На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»

На АвтоВАЗе продолжается активная работа по созданию Lada 4x4 нового поколения. Как передает портал «Автовести», на заводе уже собраны первые два прототипа будущей новинки.

По данным официального "Лада Клуб", тольяттинский автозавод уже определил главные рынки сбыта нового внедорожника, разработал 
10 августа 2016, 12:15
В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа 
1 августа 2016, 10:19
Суд: самарские студенты имеют право заклеивать рот скотчем

Суд: самарские студенты имеют право заклеивать рот скотчем

Конституционный суд Российской Федерации разрешил самарским студентам заклеивать рот скотчем, крепить на лица стикеры или делать рисунки. Ограничивать подобное выражение мнений участников акций судьи не стали, пишет Российское агентство правовой и судебной информации. Но суд напомнил, что в ходе пикетов 

22 июля 2016, 03:56
В Сирии геройски погибли два выпускника Сызранского вертолетного училища, есть фото и видео

В Сирии геройски погибли два выпускника Сызранского вертолетного училища, есть фото и видео

Гибель лётчиков-инструкторов Ряфагата Хабибуллина и Евгения Долгина, которые находились в сбитом в сирийском вертолете Ми-25, подтвердили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Как сообщает портал ktv-ray.ru, оба летчика являлись выпускники Сызранского вертолётного училища 1988 и 2014 годов.
10 июля 2016, 02:02
В блогах: танцевальный флешмоб «Самара-городок»

В блогах: танцевальный флешмоб «Самара-городок»

Блогер Олег Кокорев рассказал про танцевальный флешмоб "Самара-городок", который недавно прошел в самых известных местах города - на улице Ленинградской, площади Куйбышева и набережной. "Благодаря одной из общественных организаций наш любимый город получил визитную карточку в форме профессионального видеоклипа 
5 июля 2016, 05:46
В Самаре прошел флешмоб

В Самаре прошел флешмоб "Крым в сердце моем"

Студенты самарских вузов, представители общественных организаций и обычные прохожие собрались в пятницу днем на площади Чапаева. Тысячи горожан решили отметить двухлетие воссоединения Крыма и России. К ним обратился зам. председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, который, в частности, сказал 
18 марта 2016, 04:53
В «Джи Эм-АвтоВАЗ» Джеффри Гловера сменит Ромуальд Рытвински

В «Джи Эм-АвтоВАЗ» Джеффри Гловера сменит Ромуальд Рытвински

В ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» новый генеральный директор. Джеффри Гловера сменит Ромуальд Рытвински (на фото). Такое решение принял совет директоров компании, собравшийся в Москве. Топ-менеджер продолжит исполнять обязанности руководителя производства GM в России и странах СНГ и одновременно будет управлять СП. 
30 сентября 2015, 05:15
GM-АвтоВАЗ из-за санкций США остановил строительство завода по выпуску новой «Шеви-Нивы»

GM-АвтоВАЗ из-за санкций США остановил строительство завода по выпуску новой «Шеви-Нивы»

Совместное американо-российское предприятие "GM-АвтоВАЗ" остановило финансирование строительства нового завода по производству второго поколения Chevrolet Niva на неопределенный срок, пишет портал "Детали".

По данным издания, General Motors подвергалась давлению со стороны правительства США, потребовавшего от автосборочной корпорации прекратить сотрудничество с Россией из-за 

22 февраля 2015, 12:08
Службу закупок АвтоВАЗа может возглавить швед Эрик Эберхардсон

Службу закупок АвтоВАЗа может возглавить швед Эрик Эберхардсон

В ближайшее время в службу закупок АвтоВАЗа могут прийти иностранные специалисты. Как сообщает агентство «Детали», главой подразделения станет бывший менеджер "Группы ГАЗ" Эрик Эберхардсон (на фото), а его замом, возможно, будет назначен экс-менеджер GM-АвтоВАЗ Мариуш Напиорковский. Прежний глава закупочной службы 

31 мая 2014, 10:32
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