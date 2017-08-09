На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты …