Этнопарк, который при поддержке областного правительства строят в Самаре в микрорайоне «Волгарь», должен стать крупнейшим в России. Архитектурный ансамбль будет насчитывать 23 подворья, демонстрирующих культуру и быт основных этносов, проживающих в регионе. На территории осетинского подворья построили сторожевую башню и ограду из камня. Ожидается, что через несколько дней будет готов чувашский дом, элементы внешней и внутренней отделки которого выполнены вручную.
В ходе осмотра площадки губернатор Николай Меркушкин предложил найти в центре этнодеревни место возведения деревянной мельницы, сообщили в областном правительстве. Главным объектом станет Дом национальностей с концертным залом, помещениями для общественных молодежных организаций и гостиницей.
За основной территорией благоустроят семейный парк - с сохранением естественного ландшафта. Там уже высадили 340 деревьев и кустарники, вскоре начнут обустраивать дорожки, лужайки, также появятся вольеры с домашними животными.
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