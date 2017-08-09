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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты 

9 августа 2017, 12:44
Самарские железнодорожники получили поздравление от губернатора

Самарские железнодорожники получили поздравление от губернатора

В это воскресенье, 6 августа, свой профессиональный праздник отмечают российские железнодорожники. С наступающим праздником работников отрасли сегодня поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

«Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России. Эффективное развитие этой отрасли служит залогом обеспечения устойчивого роста отечественной экономики, 

4 августа 2017, 05:18
Ученый и губернатор встретились в Самаре

Ученый и губернатор встретились в Самаре

Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 

26 июля 2017, 06:10
Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

15 спортсменов с нарушениями слуха отправятся защищать честь России в Турцию 18 июля.
18 июля 2017, 09:49
В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Блогер p_k_s снова обращается к областным властям, чтобы они наконец обратили внимание на поселок Волгарь. «Любой дождь для местных автомобилистов почти катастрофа. Дороги нового микрорайона мгновенно превращаются в настоящие реки. И водители вынуждены штурмовать их по кабину в воде. Ибо 
19 июня 2017, 06:53
К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это 

23 мая 2017, 05:35
В самарском

В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса 7 национальных домов

В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса семи национальных домов, началась высадка деревьев и кустарников. Частные инвесторы вложили в проект свыше 70 миллионов рублей.
О процессе создания этнографического комплекса губернатору Николаю Меркушкину рассказал председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" 

17 апреля 2017, 06:14
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