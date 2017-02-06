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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
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Самарские сурки предсказали позднюю весну

Самарские сурки предсказали позднюю весну

В Самарском зоопарке провели «День сурка». Есть поверье, что эти грызуны могут предсказать, как закончится зима.

В самарском зоопарке живут два сурка Иван и Ева. В прошлом году они вышли из спячки 1 февраля. В этом «День сурка» состоялся 2 февраля, 

2 февраля 2017, 04:58
Самара купит снегоплавильную станцию

Самара купит снегоплавильную станцию

В Самаре появится собственная снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами. Конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта объявил городской департамент управления имуществом. По условиям техзадания, концессионер обязуется осуществить инвестиции в строительство и пользование станцией. Предельный 

30 января 2017, 04:14
В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая 
30 января 2017, 02:36
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

С сегодняшнего дня и до конца января в регионе будет аномально холодно, сообщают синоптики. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 9 и более градусов.
В ближайшие трое суток днем столбик термометра будет колебаться в пределах -11, -16. Ночью 

26 января 2017, 02:14
Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре

Синоптики ожидают резкое похолодание в Самаре

В Самарской области ожидается резкое похолодание, прогнозируют синоптики.

В первой половине недели возможны снегопады и метели при повышенном температурном режиме. Однако затем в связи с притоком холодного воздуха из Арктики осадки прекратятся и придут морозы. Днем во вторник, 24 января, ожидается 

23 января 2017, 05:02
В Томске изобрели систему предсказания опасных погодных условий

В Томске изобрели систему предсказания опасных погодных условий

Томские ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем создали уникальный аппарат для выявления опасных погодных условий. По их словам, новая разработка даст возможность избежать последствий стихийных бедствий и позволит спасти множество человеческих жизней.
В аппарате использована особая компьютерная программа, 

23 января 2017, 03:10
Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
В Самаре ожидается метель

В Самаре ожидается метель

В Самаре снег будет идти, как минимум, еще ближайшие три дня. Во вторник и среду ожидается метель. Похолодает до -15 -17 градусов.
Синоптики отмечают, что погода на этой неделе будет весьма изменчивой. Уже завтра в наш регион пожалует Атлантический циклон 

5 декабря 2016, 06:34
В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели

В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели

По данным региональных информагентств, в Оренбуржье перекрыто 20 дорог. В регионе 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В пунктах обогрева на трассах находятся десятки человек. Как сообщается, вследствие резкого ухудшения метеоусловий в области отменен пробный ЕГЭ. В нескольких районах области 
16 марта 2016, 12:28
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