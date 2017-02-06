Самарские синоптики подвели итоги снегопада в минувшие выходные. Высота снежного покрова утром в понедельник, 6 февраля, составила от 40 до 65 сантиметров, а в Клявлино, Кинель-Черкассах и Серноводске до 72-79 сантиметров. Количество осадков за выходные составило от пяти до 13 миллиметров ртутного столба. Слой снега увеличился на 5 – 12 сантиметров, передает Приволжское УГМС. Сегодня ожидается слабая метель. Впрочем, затем интенсивность снегопадов ослабеет.
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